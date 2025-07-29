Fenerbahçe erteleme için TFF'ye gidiyor!

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Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig’in ilk haftasında oynaması gereken Corendon Alanyaspor karşılaşmasının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvuruda bulunacak. Sıkışık maç takvimi nedeniyle bu kararı alan sarı lacivertliler, fikstüre göre 6-12 Ağustos tarihleri arasındaki 10 günde 3 müsabaka oynayacak.

6 GÜNDE 3 ZORLU MAÇ

6 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de UEFA Şampiyonlar Lİgi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, ardından 9 Ağustos Cumartesi günü 21.30’da Corendon Alanyaspor karşısında Süper Lig mücadelesine çıkacak. Sarı lacivertliler, 12 Ağustos Cumartesi günü de Feyenoord’u Kadıköy’de konuk edecek.

KULÜP VE ÜLKE PUANI

Fenerbahçe yönetimi, Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynayacakları Feyenoord maçlarının hem kulüp hem de Türkiye’nin UEFA’daki ülke puanı için kritik öneme sahip olması nedeniyle Futbol Federasyonu’na müracaat etme kararı alırken, başvuru dilekçesinde bu gibi durumlarda daha önce alınmış erteleme kararlarını örnek olarak gösterecek.

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F.BAHÇE 6 GÜNDE 3 MAÇ YAPACAK

6 Ağustos Çarşamba: Feyenoord (D)

9 Ağustos Cumartesi: Corendon Alanyaspor

12 Ağustos Salı: Feyenoord