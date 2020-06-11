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Haber Giriş: 11.06.2020 - 09:50,Son Güncelleme:

Fenerbahçe en uzun galibiyet alamama serisini yaşamak istemiyor!

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Fenerbahçe en uzun galibiyet alamama serisini yaşamak istemiyor!
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Süper Lig'de koronavirüs arası sonrası 27. hafta maçında Kayserispor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, 7 haftalık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Sarı-lacivertliler'in galibiyet hasreti rekoru ise 9 maç.

Fenerbahçe 27.haftada Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takım Süper Lig'de en son 19.haftada Başakşehir karşısında galip gelmiş ve sonraki 7 maçı galip bitirememişti. Fenerbahçe aradan sonra bu kötü gidişini durdurmak ve 2002-03 sezonunda üst üste 9 maç olarak gerçekleşen en uzun kazanamama serisini bir daha yaşamak istemiyor.

2002-2003’te 9 maçlık kötü seri

Fenerbahçe, 2002-2003 sezonunda Mart-Mayıs ayları arasında 9 maçlık kazanamama serisine imza atmıştı. Sarı-lacivertliler, 23 ile 30. haftalarda 8 maç üst üste galip gelemezken, bu süre içinde bir de erteleme maçını kazanamadı ve tarihinin en uzun kazanamama serisini yaşadı.

Kötü rekora 2 maç kaldı

Fenerbahçe, bu sezon ise Süper Lig’de 2 maç daha kazanamazsa tarihinin en kötü rekorunu egale etmiş olacak. 2002-2003 sezonunda 9 maç üst üste kazanamayıp bu alandaki en kötü istatistiğine sahip olan sarı-lacivertliler, Hes Kablo Kayserispor ve Kasımpaşa’yı da yenemezse bu rekorunu egale edecek.

Fenerbahçe Süper Lig'de en son 25 Ocak 2020 tarihinde Medipol Başakşehir karşısında sahasında 2-0 kazanmış ve sonraki potansiyel 21 puanın sadece 3'ünü alabildi ve diğer maçları kaybetti. Sarı-lacivertli takım bu zaman aralığında Trabzonspor ve Galatasaray'a da kaybetti. (Fanatik)

Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de galip gelemediği son 7 maçı

01.02.2020 Trabzonspor 2 - 1 Fenerbahçe

08.02.2020 Fenerbahçe 1 - 1 Alanyaspor

15.02.2020 Ankaragücü 2 - 1 Fenerbahçe

23.02.2020 Fenerbahçe 1 - 3 Galatasaray

29.02.2020 Antalyaspor 2 - 2 Fenerbahçe

07.03.2020 Fenerbahçe 2 - 2 Denizlispor

14.03.2020 Konyaspor 1 - 0 Fenerbahçe

Fenerbahçe en uzun galibiyet alamama serisini yaşamak istemiyor

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