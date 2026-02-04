×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe, En Nesyri ayrılığını resmen açıkladı!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahce#Youssef En Nesyri#Transfer
Fenerbahçe, En Nesyri ayrılığını resmen açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2026 14:41

Fenerbahçe, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Ittihad'a transfer olan Youssef En Nesyri için veda mesajı paylaştı.

Haberin Devamı

 Fenerbahçe, Faslı santrfor Youssef En-Nesyri'nin Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Ittihad'a transfer olduğunu duyurdu.

Gözden KaçmasınFenerbahçe Başkanı Sadettin Sarandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğana NGolo Kante teşekkürüFenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a N'Golo Kante teşekkürüHaberi görüntüle

Sarı-lacivertli ekipten yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Youssef En-Nesyri’nin, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Ittihad FC’ye transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Formamızı giydiği süre boyunca sahadaki mücadelesi ve profesyonelliğiyle kulübümüze değer katan En-Nesyri’ye vermiş olduğu emekler için teşekkür eder; kariyerinin yeni bölümünde başarılar dileriz."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahce#Youssef En Nesyri#Transfer

BAKMADAN GEÇME!