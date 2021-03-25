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Futbol
Mustafa AKIN / DHA
Haber Giriş: 25.03.2021 - 21:04 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'na emanet!

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Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'na emanet!

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından teknik sorumlu olarak Emre Belözoğlu göreve getirildi.

Sarı-lacivertli ekipte sportif direktörlük görevinde bulunan Emre Belözoğlu, teknik sorumlu olarak sezon sonuna kadar takımın başında yer alacak.

Emre Belözoğlu, futbolculuk kariyeri devam ederken önce UEFA B sonrasında ise UEFA A lisans kurslarını bitirdi. Yarından itibaren takıma antrenman yaptırmaya başlayacak olan Emre Belözoğlu, geçtiğimiz sezon futbolcu olarak sözleşmesi devam ettiği için takımın başına getirilememişti.

Son Dakika: Fenerbahçe, Erol Bulut ile yolları ayırdı Yerine Emre Belözoğlu...
Son Dakika: Fenerbahçe, Erol Bulut ile yolları ayırdı! Yerine Emre Belözoğlu...

Ersun Yanal ile yollar ayrıldıktan sonra takım Tahir Karapınar'a emanet edilmişti. Bu dönemde tüm kararları Emre Belözoğlu alırken, saha içinde futbolcu yedek kulübesinde ise teknik adam edası ile hareket ediyordu. Bu kez önünde bir engel kalmayan Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde yer alabilecek ancak basın toplantıları ve yayıncı kuruluş röportajlarına çıkamayacak.

Öte yandan Erol Bulutun yanı sıra ekibi ile de yol ayrımına gidilirken Mehmet Aurelio, Volkan Demirel gibi sarı-lacivertli formayı daha önce terleten isimlerle yola devam edilecek.

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