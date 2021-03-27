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GeriFutbol Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetiminde çalıştı
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Futbol
Haber Giriş: 27.03.2021 - 20:41 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetiminde çalıştı

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Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetiminde çalıştı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde salonda egzersiz çalışması yapıldı.

Saha antrenmanında ise çabukluk ve pas çalışmaları yapan sarı-lacivertli futbolcular dar alanda oynanan çift kale maçla idmanı noktaladı.
Sarı-lacivertli ekip hazırlıklarına yarın devam edecek.

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetiminde çalıştı

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