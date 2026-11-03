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Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile anlaşma sağladı! Resmi açıklama bekleniyor...

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Emre Belözoğlu#Aziz Yıldırım
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile anlaşma sağladı Resmi açıklama bekleniyor...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2026 19:11

Fenerbahçe, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardı.

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ardından yeni teknik direktör belli oldu.

CONCEIÇAO'DA PÜRÜZ ÇIKTI

Sarı-lacivertliler, son olarak Al-Ittihad'ı çalıştıran Portekizli teknik direktör Sergio Conceiçao ile 1,5 yıllık sözleşme üzerinden prensip anlaşmasına varmıştı. Ancak Portekizli teknik adamda hem sözleşme şartlarına ilişkin taleplerinin değişmesi hem de maaş beklentisini yükseltmesi nedeniyle pürüz çıktı.

EMRE BELÖZOĞLU SESLERİ

Sarı-lacivertliler, şu an Kasımpaşa'yı çalıştıran Emre Belözoğlu ile her konuda anlaşmaya vardı. Taraflar arasında bugün yapılan görüşme olumlu neticelendi.

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile anlaşma sağladı Resmi açıklama bekleniyor...


FENERBAHÇE'DE 2.30'LUK PUAN ORTALAMASI 

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İlk teknik direktörlüğünü Fenerbahçe'de yapan Emre Belözoğlu, takımıyla çıktığı 10 maçta 2.30'luk puan ortalaması yakalamıştı. Bu süreçte 7 galibiyete imza atan Belözoğlu, 2 beraberlik ve 1 de mağlubiyet yaşamıştı.

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KASIMPAŞA KARİYERİ DİKKAT ÇEKİYOR 

Deneyimli çalıştırıcı, sarı-lacivertlilerin ardından RAMS Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve Kasımpaşa'da da görev yaptı.

Geçen sezon küme düşme mücadelesi veren Kasımpaşa'yı ligde tutarak dikkat çeken Belözoğlu, bu sezon ligde geride kalan 10 maçta 17 puan topladı ve puan tablosunda 5. sırada yer aldı.

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile anlaşma sağladı Resmi açıklama bekleniyor...

3 DİL BİLİYOR

Futbolculuk döneminde Avrupa'da Inter, Newcastle United, Atletico Madrid gibi kulüplerde de forma giyen Emre Belözoğlu, 3 dil biliyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

46 yaşındaki teknik adamın kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

 

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#Fenerbahçe#Emre Belözoğlu#Aziz Yıldırım

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