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Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladı! Conceiçao iptal

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#Fenerbahçe#Kasımpaşa#Emre Belözoğlu
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladı Conceiçao iptal
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2026 15:08

İsmail Kartal'la yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük için Sergio Conceição ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, Portekizli teknik adamın taleplerini sonradan değiştirmesi üzerine rotayı yeniden yerli teknik direktöre çevirdi. Sarı lacivertliler bu bağlamda Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladı. İşte detaylar...

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Galatasaray derbisindeki yenilginin ardından teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, milli araya kadar takımın başında Dirk Kuyt'ın yer alacağını duyurmuştu.

Bir süredir yerli ve yabancı teknik adamlarla görüşmelerde bulunan sarı-lacivertliler, son olarak Al-Ittihad'ı çalıştıran Portekizli teknik direktör Sergio Conceiçao ile 1,5 yıllık sözleşme üzerinden prensip anlaşmasına varmıştı.

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TALEPLERİNİ DEĞİŞTİRDİ!

HT Spor'un haberine göre; İstanbul'a davet edilen ve yarın akşamki Liverpool maçını tribünden takip etmesi planlanan Portekizli teknik adamda hem sözleşme şartlarına ilişkin taleplerinin değişmesi hem de maaş beklentisini yükseltmesi nedeniyle pürüz çıktı.

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladı Conceiçao iptal

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ROTA EMRE BELÖZOĞLU'NA ÇEVRİLDİ

Yaşanan bu son dakika gelişmesinin ardından sarı-lacivertliler rotayı yeniden yeniden yerli teknik direktöre çevirdi. Fenerbahçe teknik direktör listesindeki favori ismin ise Emre Belözoğlu olduğu belirtildi.

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladı Conceiçao iptal

FENERBAHÇE, GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile teknik direktörlük koltuğu için görüşmelere başladı. 

KASIMPAŞA ONAY VERDİ
Ht Spor'un haberine göre; Kasımpaşa, Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu için izin talebine onay verdi. Bu akşamki son görüşmenin ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladı Conceiçao iptal

KASIMPAŞA'YI 5. SIRAYA TAŞIDI

Şu anda Kasımpaşa'nın başında bulunan Emre Belözoğlu, 10 haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 17 puanla takımını 5. sıraya taşıdı.

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladı Conceiçao iptal

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#Fenerbahçe#Kasımpaşa#Emre Belözoğlu

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