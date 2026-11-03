Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladı! Conceiçao iptal

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Galatasaray derbisindeki yenilginin ardından teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, milli araya kadar takımın başında Dirk Kuyt'ın yer alacağını duyurmuştu.

Bir süredir yerli ve yabancı teknik adamlarla görüşmelerde bulunan sarı-lacivertliler, son olarak Al-Ittihad'ı çalıştıran Portekizli teknik direktör Sergio Conceiçao ile 1,5 yıllık sözleşme üzerinden prensip anlaşmasına varmıştı.

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TALEPLERİNİ DEĞİŞTİRDİ!

HT Spor'un haberine göre; İstanbul'a davet edilen ve yarın akşamki Liverpool maçını tribünden takip etmesi planlanan Portekizli teknik adamda hem sözleşme şartlarına ilişkin taleplerinin değişmesi hem de maaş beklentisini yükseltmesi nedeniyle pürüz çıktı.

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ROTA EMRE BELÖZOĞLU'NA ÇEVRİLDİ

Yaşanan bu son dakika gelişmesinin ardından sarı-lacivertliler rotayı yeniden yeniden yerli teknik direktöre çevirdi. Fenerbahçe teknik direktör listesindeki favori ismin ise Emre Belözoğlu olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE, GÖRÜŞMELERE BAŞLADI



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile teknik direktörlük koltuğu için görüşmelere başladı.

KASIMPAŞA ONAY VERDİ

Ht Spor'un haberine göre; Kasımpaşa, Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu için izin talebine onay verdi. Bu akşamki son görüşmenin ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.

KASIMPAŞA'YI 5. SIRAYA TAŞIDI

Şu anda Kasımpaşa'nın başında bulunan Emre Belözoğlu, 10 haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 17 puanla takımını 5. sıraya taşıdı.