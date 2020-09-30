Fenerbahçe Emiliano Buendia için görüşmelere başladı! | Son Dakika Transfer Haberleri

Fenerbahçe, Norwich City forması giyen 23 yaşındaki Arjantinli futbolcu Emiliano Buendia’yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

TRT Spor'un haberine göre sarı lacivertliler, oyuncuyu kiralamak istiyor. Sağ kanat bölgesinde dışında 10 numara pozisyonunda da görev alabilen oyuncuyla birlikte Fenerbahçe'nin farklı alternatifleri de var.

Transfer dönemi kapanmadan kadrosuna bir kanat takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Bodo Glimt forması giyen Philip Zinckernagel'e yöneldi. A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Norveç ekibine Philip Zinckernagel'in fiyatını sordu.

19 MAÇTA 31 GOL KATKISI!

Asıl pozisyonu sağ kanat olsa da sol kanatta da oynayabilen 25 yaşındaki Danimarkalı futbolcu, bu sezon Norveç Ligi'nde çıktığı 19 maçta 14 gol ve 17 asist üreterek tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Hızı ve bitiriciliği ile dikkat çeken futbolcunun Norveç ekibi ile sözleşmesi, Aralık sonunda sona eriyor.





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