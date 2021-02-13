Fenerbahçe ektiğini biçti, en çok alkışı Beşiktaş hak etti

Mesut Özil, Cenk Tosun, İrfan Can, Osayi-Samuel, Gedson Fernandes, Onyekuru, Mohamed, Bakasetas, Yunus Mallı... Süper Lig’de kış transfer döneminin gözde isimleri takımlarında boy göstermeye başladı. Futbolseverlere ilk günden heyecan veren bu isimler, ne derece katkı sağlayacaklar? Gol beklentisi değeri xG, OPTA’nın önceki yıllarda atılmış 300 bin şutu analiz edip, çekilen şutların gol olma ihtimalini hesaplamasıyla hayata geçti. Girilen pozisyonların zorluk derecesine göre bir maçta kaç gol atılmasının beklendiği verisi çıkarılıyor. OPTA Türkiye Şefi Barış Gerçeker’in deyimiyle “Oradan 100 kere vursa anca biri gol olur” dediğiniz golleri ölçmek için bir metot.

BEŞİKTAŞ, BEKLENENDEN 9 GOL FAZLA ATTI

1- Ürettiği gol beklentisinin çok üzerinde gol atan takım Beşiktaş! 38.21’lik gol beklentisinden (xG) 47 gol çıkarmaları, şutlardaki beceri yüzdesinin yüksekliğini gösteriyor. Normalde 9 gol fazla atan Kartal, verim olarak lider durumda. Sergen Yalçın büyük alkış hak ediyor.

2- xG değerinin çok üzerinde gol atmayı başaran diğer üç takım Gaziantep, Hatayspor ve Karagümrük... Gaziantep 27.37 xG’ye sahip lakin 7 gol fazlasını atmayı başardı. İlk yarının fark yaratan ekiplerinden Hatayspor ise 23.40’lık xG’den 29 gol çıkardı. İyi kadro kuran İstanbul’un yeni temsilcisi Karagümrük ise 28.58’lik xG değerini 33 golle taçlandırdı. Kariyerine Rize’de devam eden Sumudica’yı Gaziantep’teki başarısından; Hatayspor’un genç patronu Ömer Erdoğan’ı mütevazi kadroyla yaşattığı futbol keyfinden; Şenol Can’ı göçebe iç saha maçlarına rağmen Karagümrük’te yaptıklarından kutlamak gerek.

3- Gol beklentisinin az da olsa üzerinde gol atarak xG değerlerinin üzerine çıkan 4 takım daha var: Galatasaray (0,86), Antalyaspor (1,89), Çaykur Rizespor (2,08), Trabzonspor (2,11).

4- Sayısal olarak en çok gol beklentisi üreten takım ise FBahçe (42.84). Bire bir karşılığını 42 golle aldılar.

5- Ürettiği xG’nin çok altında gol bulan takımlar ise Gençlerbirliği, Kayserispor ve Başakşehir. Bu 3 takım da 6 gol daha az filelere göndermiş. Kötü performans olarak bu üçlüyü Kasımpaşa, Denizlispor ve Sivasspor takip ediyor. Bu 6 takımdan Sivasspor ve Başakşehir dışındaki 4’ünün sık teknik direktör değişimine gittiğini hatırlatmak gerek.

PENALTI GOLLERİNİ DEVRE DIŞI BIRAKIRSAK...

Süper Lig’in ilk devresinde penaltıdan en çok gol (8 kez) bulan takımlar Galatasaray ve Çaykur Rizespor oldu. Beşiktaş ve Fenerbahçe 6; Trabzonspor ise 1 kez penaltıyla güldü. Penaltıdan hiç nasibini alamayan tek takım Kasımpaşa. Bu penaltı gollerine rağmen gol beklentisi sıralamasında radikal oynama olmadı. Beşiktaş yine beklentinin 8 gol üzerinde çıkarak övgüyü hak ediyor.

TRABZONSPOR BU TABLONUN NERESİNDE OLACAK?

Beşiktaş, Cenk Tosun’un da katkılarıyla verim liderliğini daha da büyütebilir. Geçen sezonu xG sıralamasında 16. tamamlayan Fenerbahçe, ilk yarıyı lider bitirdi ancak ürettiğinin üzerinde fark yaratamadı. Mesut Özil-İrfan Can ikilisinin gol ve asist katkısı bakalım beklentinin üzerine taşıyabilecek mi? Falcao’nun sakatlığı nedeniyle golcü konusunda sıkıntılı dönemler geçiren sarı kırmızılılar, Onyekuru ve Muhamed gibi isimlerle atağa kalkacağının sinyalini verdi. Abdullah Avcı ile şahlanan Trabzonspor tablonun neresinde yer alacak? En büyük düşüşü yaşayan şampiyon Başakşehir, Aykut Kocaman yönetiminde düzelebilecek mi? Sezon sonu xG raporunda görüşmek üzere...

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