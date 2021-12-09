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Canlı Anlatım: Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı

#Uefa Avrupa Ligi#Eintracht Frankfurt#Fenerbahçe
Canlı Anlatım: Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı

Fenerbahçe ile Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında karşı karşıya geliyor. Haberimizde Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçının canlı anlatımı ile birlikte canlı maç skorunu ve pozisyon özetlerini takip edebilirsiniz..

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Eintracht Frankfurt'u konuk ediyor.

İlk yarı oynanıyor

Fenerbahçe: 0

Eintracht Frankfurt: 0

Goller

İLK 11'LER 

Fenerbahçe: Berke, Serdar Aziz, Min-Jae, Szalai, Nazım Sangare, Zajc, Sosa, Novak, İrfan Can, Pelkas, Berisha

Frankfurt: Trapp, Chandler, Tuta, Ndicka, Jakic, Hasebe, Sow, Kamada, Kostic, Hauge, Borre

Bu sezon Eintracht Frankfurt ile oynadığı Avrupa Ligi maçında Fenerbahçe'nin tek golünü atan Mesut Özil'in Avrupa kupaları kariyerinde bir sezonda hem iç sahada hem de deplasmanda filelerini havalandırdığı tek rakibi Ludogorets. Avrupa Ligi'nde ilk 11 çıktığı 12 maçta 11 golde pay sahibi olan Daichi Kamada, Eintracht Frankfurt'un bu turnuvada kaydettiği son beş golün üçüne imza attı. Vitor Pereira, bu karşılaşmayı kazanması halinde Christoph Daum'u geride bırakarak Fenerbahçe'nin başında en fazla Avrupa Ligi galibiyeti alan yabancı teknik direktör olacak.

Bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı beş maçta 5 puan toplayan Fenerbahçe, turnuva tarihinde bir grup aşamasını en az 8 puanla tamamladı. Sarı-lacivertli ekip, Kupa 2 tarihinde ilk kez bir turnuvaya grup aşamasında veda etti. Eintracht Frankfurt, Avrupa Ligi'nde 2018/19'un ardından ikinci kez üst üste tek sezonda üç deplasman galibiyeti almak için sahaya çıkıyor. Bu sezon Avrupa Ligi'nde yakaladığı gol beklentisi ile attığı gol arasında negatif anlamda en fazla fark olan takım Fenerbahçe.

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FENERBAHÇE EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı bu akşam saat 20:45'te başladı. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanıyor.

 

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#Uefa Avrupa Ligi#Eintracht Frankfurt#Fenerbahçe

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