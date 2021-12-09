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Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte kadro ve canlı yayın bilgileri

#Uefa Avrupa Ligi#Eintracht Frankfurt#Fenerbahçe
Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda İşte kadro ve canlı yayın bilgileri

Fenerbahçe ile Eintracht Frankfurt arasında oynanan iki Avrupa kupası maçı da berabere bitti. Alman takımlarını konuk ettiği altı Avrupa kupası maçının hiçbirini kazanamayan Fenerbahçe, son karşılaşmada Gladbach'a 3-0 mağlup oldu. Avrupa Ligi'nin 2021/22 sezonunda oynadığı beş maçta da yenilmeyen Eintracht Frankfurt, Avrupa kupaları tarihinde sadece 2018/19 gruplarını namağlup tamamladı. Bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı iki iç saha maçını kazanamayan Fenerbahçe, bu turnuvada daha uzun bir galibiyet hasreti yaşamadı. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı beş maçta 5 puan toplayan Fenerbahçe, turnuva tarihinde bir grup aşamasını en az 8 puanla tamamladı. Sarı-lacivertli ekip, Kupa 2 tarihinde ilk kez bir turnuvaya grup aşamasında veda etti. Eintracht Frankfurt, Avrupa Ligi'nde 2018/19'un ardından ikinci kez üst üste tek sezonda üç deplasman galibiyeti almak için sahaya çıkıyor. Bu sezon Avrupa Ligi'nde yakaladığı gol beklentisi ile attığı gol arasında negatif anlamda en fazla fark olan takım Fenerbahçe.

Bu sezon Eintracht Frankfurt ile oynadığı Avrupa Ligi maçında Fenerbahçe'nin tek golünü atan Mesut Özil'in Avrupa kupaları kariyerinde bir sezonda hem iç sahada hem de deplasmanda filelerini havalandırdığı tek rakibi Ludogorets. Avrupa Ligi'nde ilk 11 çıktığı 12 maçta 11 golde pay sahibi olan Daichi Kamada, Eintracht Frankfurt'un bu turnuvada kaydettiği son beş golün üçüne imza attı. Vitor Pereira, bu karşılaşmayı kazanması halinde Christoph Daum'u geride bırakarak Fenerbahçe'nin başında en fazla Avrupa Ligi galibiyeti alan yabancı teknik direktör olacak.

FENERBAHÇE EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

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Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı bu akşam saat 20:45'te başlayacak. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

 

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#Uefa Avrupa Ligi#Eintracht Frankfurt#Fenerbahçe

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