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Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? İşte müsabakaya dair bilgiler

#Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt Maçı#UEFA Avrupa Ligi
Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman İşte müsabakaya dair bilgiler

UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden ve yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde son grup maçını Almanya'nın güçlü ekibi Eintracht Frankfurt ile yapacak. İstabul'da oynanacak maç öncesi, müsabakaya dair detaylar futbolseverlerce sorgulanıyor. Peki, Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman?

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UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin Einrtracht Frankfurt'u konuk edeceği mücadelede Sırp hakem Srdjan Jovanovic düdük çalacak. İşte, Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçının ayrıntıları...

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçı, 9 Aralık 2021 Perşembe günü oynanacak. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki mücadele, TSİ 20.45'de başlayacak.

1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 5 puanla 3. sırada yer alıyor. D Grubu'nu üçüncü bitirmesi kesinleşen temsilcimiz, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek.

OLYMPİAKOS MAÇINDAN NOTLAR

5'inci dakikada Onyekuru'nun pasında ceza sahası içi sağ kanatta topla buluşan Masouras, meşin yuvarlağı A.Camara'ya aktardı. Bu oyuncunun sahip olamadığı top dışarı gitti.

18'inci dakikada Sosa'nın pasında topla buluşan İrfan Can'ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

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20'nci dakikada Olympiakos savunmasının hatasında topla buluşan Zajc, meşin yuvarlağı İrfan Can'a aktardı. İrfan Can'ın ortasında arka direkte topla buluşan Berisha'nın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

21'inci dakikada Reabcluk'un soldan ortasında arka direkte topla buluşan Masousras'ın vuruşunda savunmaya çarpan top oyun alanına döndü. Dönen topla buluşan Lala'nın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

32'nci dakikada ceza sahası içinde Kim'in toplu uzaklaştırmaya çalıştığı top El-Arabi'ye çarparak kaleye yöneldi. Berke, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

38'inci dakikada Onyekuru'nun ceza sahası içinden ortasında topla buluşan El-Arabi'nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

40'ıncı dakikada Berisha'nın kullandığı serbest vuruşta top üst filelerde kaldı.

53'üncü dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Zajc, savunma engeline takıldı. Dönen topla buluşan Mert Hakan'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

74'üncü dakikada Reabciuk'un ceza sahası içinden pasında topla buluşan El-Arabi'nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

79'uncu dakikada Reabcluk'un ortasında arka direkte topla buluşan Lala'nın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

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88'inci dakikada sol kanattan kazanılan kornerde Mert Hakan ortasını yaptı. Arka direkte Kim'in kafa vuruşunda top auta çıktı.

90'ıncı dakikada Olympiakos öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Reabciuk ortasını yaptı. Altıpasın hemen önündeki Tiquinho'nun vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Olympiakos sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

 

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#Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt Maçı#UEFA Avrupa Ligi

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