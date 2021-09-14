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GeriFutbol Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlandı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.09.2021 - 14:24 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlandı

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Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlandı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile 16 Eylül Perşembe günü deplasmanda yapacağı D Grubu ilk hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma, pas ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden idmanda çift kale maç yapıldı. Antrenman, bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Ligin 4. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan futbolcular, aktif dinlenmeye yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Marcel Tisserand, Jose Sosa, Nazım Sangare ve Serdar Dursun'un tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, yarın akşam karşılaşmanın oynanacağı Deutsche Bank Park'ta yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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