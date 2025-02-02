Fenerbahçe efsanesi Ogün Altıparmak hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin unutulmaz isimleri arasında yer alan Ogün Altıparmak, 86 yaşında hayata veda etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz ile önemli başarılara imza atarak Türk futbolunda iz bırakmayı başaran eski yöneticimiz, futbolcumuz ve 1372 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu (YDK) üyemiz Ogün Altıparmak'ı kaybettik. Fenerbahçemiz ile yaşadığı tüm zaferler ve armamıza verdiği tüm emekler için kendisine minnet duyuyor, başta ailesi olmak üzere camiamıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yarın saat 14.30'daki törenin ardından Ogün Altıparmak'ın cenazesinin, Erenköy Galip Paşa Camisi'nde kılınacak namazdan sonra Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verileceği aktarıldı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de 1963-68 ve 1969-71 yılları arasında forma giyen Altıparmak, 4 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 TSYD Kupası, 1 Atatürk Kupası, 1 Spor Toto Kupası ve 1 Balkan Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Süper Lig'de sarı-lacivertli formayla gol krallığı da yaşayan Altıparmak, 1986-1988 yıllarında Fenerbahçe'de yöneticilik de yaptı.

TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın eski oyuncusu Ogün Altıparmak'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Federasyon'dan yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Millî Takımımızın eski oyuncusu Ogün Altıparmak'ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhum Ogün Altıparmak'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Fenerbahçe olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE'NİN İLK GOL KRALI

Futbolculuk kariyerine Karşıyaka’da başlayan Ogün Altıparmak, 1963 yılında imza attığı Fenerbahçe’de kısa sürede adını kulüp tarihine yazdırdı.

1970-71 sezonunda sarı lacivertli formayla 16 gol kaydederek Süper Lig'de gol krallığı yaşayan ilk Fenerbahçeli futbolcu olma unvanını kazanan Ogün Altıparmak, aynı zamanda Türkiye’de 100 gol barajını aşan beşinci futbolcu olarak da tarihe geçti.

Haberin Devamı

Ogün Altıparmak Fenerbahçe formasıyla çıktığı 173 maçta 72 golün altına imza atmıştı.