Fenerbahçe efsaneleri buluştu! Uğur Boral dev buluşmayı Spor Arena’ya anlattı

Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Fenerbahçe’nin unutulmaz isimleri bir araya geldi. Aykut Kocaman, Volkan Demirel, Oğuz Çetin, Uğur Boral, Erol Bulut, Aurelio gibi isimlerin bir araya geldiği organizasyon sonrası taraftarların merakla beklediği ayrıntılar ortaya çıktı. Fenerbahçe’ye ve A Milli Takım’a adını altın harflerle yazdıran Uğur Boral, dev buluşmayı Spor Arena’ya özel açıkladı.

Fenerbahçe’nin efsane isimleri, özel olarak düzenlenen kahvaltı organizasyonunda buluştu.

Sarı lacivertli camianın unutulmazları arasında yer alan ve başkan Sadettin Saran’ın futbol yapılanmasında görev vermeyi düşündüğü Aykut Kocaman ile Volkan Demirel de bu organizasyonda yer aldı.

UNUTULMAZLAR BİR ARADA

Kocaman ve Demirel ile beraber Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı’mızda da forma giymiş Uğur Boral ile beraber; Aurelio, Recep Biler, Kemal Aslan, İlhan Parlak, Ogün Temizkanoğlu, Fevzi Lajic, Turhan Sofuoğlu, Selim Soydan ve Fenerbahçe’nin eski teknik direktörlerinden Erol Bulut gibi isimler de organizasyonda yer aldı.

UĞUR BORAL SPOR ARENA’YA KONUŞTU

Bu önemli organizasyonda davetlilerden olan Uğur Boral, Spor Arena’ya yaptığı açıklamada buluşmanın sebebini anlattı.

“BİRLİK OLMA ZAMANI”

Boral, yaptığı konuşmanın başında, “Bir araya gelelim, birlik olma zamanı. Kötü günlerden geçiyor camia ve camiamızı eski günlerine kavuşturmak için bir futbol aklı, birlik gerekiyordu. Eski futbolcuların da içinde bulunduğu dernekten etrafa güç yayma organizasyonu oldu.” İfadesini kullandı.

“JENERASYON BİRLİĞİ SAĞLAMAK İSTİYORUZ”

Genç futbol adamı, konuşmasının devamında bu organizasyonların gelecek zamanda tekrarlanacağını ifade ederken, “Sık sık bir araya gelmenin daha sağlıklı olacağı, jenerasyonların birbirinden kopmadığı bir organizasyon. Sonuçta bu kulübün formasını terlettik. Büyük başarılar yakaladık. Tarihe geçen bu insanlardan dolayı Fenerbahçeli olan insanlar var. Bu jenerasyon birliğini sağlayalım ve kulübe ne kadar katkı sağlayabilirsek sağlayalım istiyoruz. Artık daha kurumsal bir şekilde bir araya gelmenin yollarını arayacağız. Bu şekilde de devam edeceğiz.” dedi.

