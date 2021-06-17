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GeriFutbol Fenerbahçe efsane oyuncusu Mirkoviç'in oğlu Karacabey Belediyespor'da
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Futbol
Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 17.06.2021 - 12:06 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe efsane oyuncusu Mirkoviç'in oğlu Karacabey Belediyespor'da

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Fenerbahçe efsane oyuncusu Mirkoviç'in oğlu Karacabey Belediyespor'da

TECO Karacabey Belediyespor, Sırbistan 1. Lig takımlarından OFK Zarkovaspor’dan Denis Meriç’i transfer etti.

TECO Karacabey Belediyespor, Fenerbahçe efsane oyuncusu Mirkoviç'in de oğlu olan ve stoper ile orta sahada oynayabilen Denis Meriç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, “Stoper ve orta saha mevkiinde oynayabilen Sırbistan 1. Lig takımlarından OFK Zarkovaspor’dan Denis Meriç’i transfer ettik. Her iki taraf için de hayırlı olsun” dedi.

Fenerbahçe efsane oyuncusu Mirkoviçin oğlu Karacabey Belediyesporda

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