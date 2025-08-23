Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini resmen açıkladı! İşte tanıtım videosu

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvares transferini resmen açıkladı.

Sarı lacivertlilerin konuya ilişkin paylaşımı şu şekilde oldu:

Kulübümüz, Meksikalı millî oyuncu Edson Alvarez’in 2025–2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi için İngiltere’nin West Ham United kulübü ile anlaşmaya vardı.



28 yaşındaki başarılı orta saha, kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.



Edson Alvarez’e ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.



Futbol Direktörümüz Devin Özek: Edson Alvarez kuvvetli, zeki ve uluslararası üst düzey deneyime sahip



Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ndeki imza töreninin ardından konuşan Futbol Direktörümüz Devin Özek, “Meksika Millî Takımı Kaptanı Edson Alvarez ile sözleşme imzaladık. Güçlü, zeki ve uluslararası üst düzey deneyime sahip. Onu kulübümüze kabul etmekten çok mutluyuz.” dedi.



Edson Alvarez: Buraya geldiğim ilk andan itibaren şunu gördüm ki Fenerbahçe düşündüğümden çok daha büyük bir kulüp



Edson Alvarez ise duygularını, “Öncelikle teşekkür ederim. Son birkaç gündür hem kulübün hem de taraftarların ilgisi inanılmazdı. Fenerbahçe’ye gelmeden önce çok büyük bir kulüp olduğunu biliyordum fakat buraya geldiğim ilk andan itibaren şunu gördüm ki Fenerbahçe düşündüğümden çok daha büyük bir kulüp. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Bir an önce takımımla antrenman yapmak, stadımızda taraftarlarımızla tanışıp onların önünde maça çıkmak istiyorum.” şeklinde ifade etti.



Taraftarlarımızla ilgiliyse Alvarez, “Fenerbahçe taraftarları hakkında çok fazla güzel sözler duydum. Onları Meksikalılara benzetiyorum. Fazla tutkulu ve takımları için her şeylerini veriyorlar. Ben de Fenerbahçe oyuncusu olarak sahada tüm kalitemi gösterip, yüzde yüzümü vererek oynayacağım.” değerlendirmesinde bulunan Alvarez, şu mesajı da verdi: “Şu anda üstümde Fenerbahçe forması var ve bu forma için her şeyi yapacağım. Taraftarlarımızın hiç şüphesi olmasın.” dedi.