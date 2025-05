Fenerbahçe, Edin Dzeko ve Dusan Tadic'e veda etti!

Haberin Devamı

Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in, Fenerbahçe'den ayrılıkları resmen açıklandı.

İlk olarak Edin Dzeko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertlilere veda etti.

"BELKİ HAYALİ KURDUĞUMUZ KUPALARA ULAŞAMADIK AMA..."

Dzeko, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Veda etme vakti geldi.

Yolları ayırmak hiçbir zaman kolay değildir; hele ki Fenerbahçe gibi bir kulüp sizi derinden etkilemişse… Geçtiğimiz iki yıl boyunca bana aile sıcaklığını hissettiren herkese sonsuz teşekkürler: takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, kulüp personeline ve perde arkasında büyük bir özveriyle çalışan tüm emekçilere…

Ve en özel teşekkür, bizi her koşulda tutkuyla destekleyen sizlere: Fenerbahçe’nin gerçek kalbi sizlersiniz. Sizleri her zaman kalbimde taşıyacağım. Her gün, antrenmanlarda ve sahada elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım.

Haberin Devamı

Belki hayalini kurduğumuz kupalara ulaşamadık ama Fenerbahçe gibi köklü ve onurlu bir kulübün formasını giymek benim için tarifsiz bir gururdu. Yaşa Fenerbahçe! "

"HER ZAMAN KALBİMİZDE OLACAKSIN"

Fenerbahçe ise Boşnak oyuncunun vedasını şu cümlelerle paylaştı;

"Bazı oyuncular gol atar. Kimisi pazubandını takar. Edin Dzeko her ikisini de yaptı ve çok az kişinin başarabileceği bir liderlik yaptı. Teşekkürler Edin, sen her zaman kalbimizde olacaksın."

DUSAN TADIC DE AÇIKLANDI

Fenerbahçe, Dzeko'dan sonra Dusan Tadic ile de yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertlilerin açıklamasında "Zarafetin, ruhun ve bu takıma olan sarsılmaz inancın için teşekkürler Dusan. Örnek oldun ve sonsuz bir saygıyla ayrılıyorsun." ifadeleri yer aldı.