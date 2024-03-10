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Fenerbahçe Edin Dzeko ile penaltı bekledi

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#Fenerbahçe#Edin Dzeko#Süper Lig
Fenerbahçe Edin Dzeko ile penaltı bekledi
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2024 20:29

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Pendikspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi.

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Fenerbahçe - Pendikspor maçında ilk yarının son anlarında Fenerbahçe'de Edin Dzeko itirazında bulundu. 

Maçın uzatma anlarında içeriye gönderilen ortada hareketlenmek isteyen Edin Dzeko, Welinton ile girdiği mücadelede yerde kaldı.

Devam kararı veren hakem Kadir Sağlam, VAR ile görüştüğünü ifade etti ancak VAR'dan herhangi bir inceleme uyarısı gelmedi.

VAR UYARISI SONRASI PENALTI GELDİ

Fenerbahçe, Pendikspor maçının 85. dakikasında VAR'dan gelen uyarıyla penaltı kazandı.

Ceza alanı çevresinde Badou N'Diaye'nin müdahalesi ile yerde kalan İrfan Can'ın lehine faul düdüğü çalan hakem Kadir Sağlam, VAR hakemi Alper Çetin'den gelen uyarı sonrası pozisyonun ceza alanı içinde olduğunu belirtip penaltı kararı verdi.

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#Fenerbahçe#Edin Dzeko#Süper Lig

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