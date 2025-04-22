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Fenerbahçe, Edin Dzeko için kararını verdi!

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#Transfer#Fenerbahçe#Edin Dzeko
Fenerbahçe, Edin Dzeko için kararını verdi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2025 14:16

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan tecrübeli golcüsü Edin Dzeko ile ilgili yol haritasını belirledi.

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Süper Lig'de son 6 haftaya lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde giren ve şampiyonluk şansını zora sokan Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun kadro planlaması sürdürüyor.

Bu doğrultuda transfer çalışmalarına hız veren Sarı-lacivertlilerde sürpriz bir ayrılık kararı çıktı.

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan tecrübeli golcüsü Edin Dzeko ile yollarını ayırmaya karar verdi. Tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin yenilenmesi beklenmiyor.

39 yaşındaki Bosna-Hersekli golcü sarı-lacivertli takımda senelik 4,2 milyon Euro garanti ücret kazanıyordu.

Fenerbahçe, Edin Dzeko için kararını verdi

DZEKO'NUN FENERBAHÇE PERFORMANSI

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Geçen sezon başında Inter'den transfer edilen Dzeko, Fenerbahçe'deki ilk sezonunda 46 maçta 25 gol - 10 asist, bu sezon ise 49 maçta 19 gol - 8 asistlik performans sergiledi.

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#Transfer#Fenerbahçe#Edin Dzeko

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