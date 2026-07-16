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Fenerbahçe, Ederson'un bonservis bedelini belirledi!

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#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Ederson
Fenerbahçe, Edersonun bonservis bedelini belirledi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2026 13:48

Fenerbahçe, takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan ve Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Brezilyalı file bekçisi Ederson’un bonservis bedelini belirledi. İşte detaylar...

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Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood transferiyle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de yönetim, bütçeyi rahatlatmak amacıyla bazı oyunculardan bonservis geliri elde etmek istiyor. Bu isimlerden biri de Ederson.

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25 MİLYON EURO!

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Brezilyalı kaleci için 25 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

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Ederson'la ilgilenen takımlar arasında Juventus öne çıkarken, İtalyan ekibinden henüz Fenerbahçe'ye ulaşmış bir resmi teklif bulunmuyor.

Fenerbahçe, Edersonun bonservis bedelini belirledi

18 TEMMUZ'DA SAMANDIRA'YA DÖNECEK

Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alan Ederson, turnuvada süre alamadı.

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İzni 18 Temmuz’da sona erecek tecrübeli kalecinin Samandıra’daki çalışmalara katılması bekleniyor.

Fenerbahçe, Edersonun bonservis bedelini belirledi

PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Manchester City'den 11 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı 33 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, sarı-lacivertli formayla ilk sezonunda 36 maça çıkarken 13 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı, kalesinde ise 35 gol gördü.

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#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Ederson

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