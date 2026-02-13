Fenerbahçe, Eda Erdem ile 2 yıllık sözleşme yeniledi: Her zaman buradayım, ömür boyu

Haberin Devamı

Fenerbahçe’nin tecrübeli voleybolcusu Eda Erdem, sarı-lacivert formayla geçen kariyerini taçlandıran 2 yıllık son imzasını attı. Chobani Stadyumu 1907 Tribünü’nde düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da katıldı. İyi ki Fenerbahçeli olduğunu ve iyi ki Fenerbahçe’de olduğunu belirten Eda Erdem “Bugün buraya sadece bir imza atmaya değil büyük bir gururla teşekkür etmeye geldim. 2008 yılında bu kulübün kapısından girdiğim günü dün gibi hatırlıyorum. O gün giydiğim forma benim ailem oldu. Hayalleri olan genç bir sporcuydum. Fenerbahçe formasını giymek için verdiğim mücadele hayatımın ve kariyerimin en büyük sınavıydı. Bu formayı 20’nci yılda taşımama izin verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bu güven ve inanç benim için her zaman değerli oldu. Bu hikaye hiçbir zaman tek kişilik değildi. Sahada attığım her adımda arkamda olduğunuzu bilmek benim en büyük gücüm. Bu yılı birlikte taçlandıracağımız çok özel bir dönem var. Son ana kadar aynı inançla mücadele edeceğime dair söz veriyorum. İyi ki Fenerbahçeliyim, iyi ki Fenerbahçe’deyim” sözlerini sarf etti.

‘ÇOK FAZLA GURUR DUYDUĞUM BAŞARI VAR’

Kariyerinde çok fazla başarısı olduğunu ve bunlarla gurur duyduğunu belirten tecrübeli voleybolcu, “Çok fazla gurur duyduğum başarı var. Heykelimin açılış günü benim için en unutulmaz gün diyebilirim. Her gün önünden geçtiğimde gurur ve mutlulukla kendime bakıyorum. Bir gün benim Fenerbahçe kariyerim bitecek ama heykelim orada kalacak. Bir kız çocuğu benim kim olduğunu öğrendiğinde yaşayacağım mutluluk inanılmaz bence” ifadelerini kullandı.

'KIZ ÇOCUKLARINA GÜZEL BİR ROL MODEL OLMAK BENİM İÇİN PAHA BİÇİLMEZ’

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"20 seneyi takımıma en iyi şekilde hizmet ederek tamamlamayı amaçlıyorum. Birçok insana ilham oluyorum. Gençlerimize rol model oluyorum. Aynı heyecanı, hırsı sahada devam ettirmek istiyorum. Kız çocuklarına güzel bir rol model olmak benim için paha biçilemez. Her zaman bulunduğum konumun ve yaptığım için bilinciyle hareket ediyorum. Öncelikle andan ve oynadığınız oyundan zevk alın. Ne için oynadıklarını asla unutmasınlar, kendilerine her zaman bir hedef belirlesinler. Belki bir sefer değil birkaç sefer deneyecekler ama günün sonunda o hedefe ulaşacaklar.”

‘OLİMPİYAT MADALYASI HER SPORCUNUN HAYALİDİR’

Olimpiyat madalyasının her sporcunun hayali olduğunu ancak artık daha kısa süreli planlar yaptığını aktaran Eda, “Olimpiyat madalyası her sporcunun hayalidir. Ben artık kısa süreli planlar yapıyorum. Şu anki hedefim kulübümde sezonu sakatlıksız ve tüm kupaları kazanarak bitirmek. Milli takım olarak iddialı bir ekibiz. Ben olsam da olmasam da bu takım kürsüde olacak” şeklinde konuştu.

‘BEN HER ZAMAN HAZIRIM’

Fenerbahçe’den başka bir görevde teklif gelmesi durumunda her zaman hazır olduğunu belirten Eda Erdem, “Fenerbahçe benim ailem. Hayatımda her zaman olacak. Kulübün bana ne zaman ‘Eda sana şu konuda ihtiyacımız var’ derse ben her zaman hazırım” dedi.

Eda Erdem sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Tekrardan bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kulübüme çok yakışır. Biz de onun için emin adımlarla ilerliyoruz.”

SADETTİN SARAN: BU İMZA BU ARMAYA ADANMIŞ YILLARIN, EMEĞİN, İNANCIN VE BAĞLILIĞIN KULÜP TARİHİNE KAZINMASIDIR

Eda Erdem ile bugün attıkları imzanın bir veda olmadığına değinen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, “Bugün burada bir aidiyetin sadakatin veya yıllara yayılan bir emeğin imzasına tanıklık ediyoruz. Sevgili Eda bu kulüp için sadece bir kaptan olmadı sahada duruşuyla, soyunma odasındaki liderliğiyle her zorlu anda sorumluluğu alan ilk kişi olarak bu karakteri inşa etti. Fenerbahçe formasının ağırlığının ne demek olduğunu kazanırken, kaybederken nasıl dik durulacağını hepimize gösterdi. Asıl hikayesi vazgeçmediği anlarda, sessizce omuzladığı yüklerde, ben buradayım dediği her zor günde yazıldı. Bugün atılan bu imza bir veda değildir. Bu imza bu armaya adanmış yılların, emeğin, inancın ve bağlılığın kulüp tarihine kazınmasıdır. Eda sadece Fenerbahçe’yi temsil etmedi Fenerbahçe’yi yaşadı. Sen bu camianın gururusun. İyi ki bu arma için yürüdün, iyi ki bu formayı taşıdın, iyi ki Fenerbahçe’nin Eda Erdem’i oldun. Bu imza bir son değil bu imza sarı-lacivertli bir ömrün sonsuzluğa bırakılan bir izi. Bu imza aynı zamanda bir yolun devamıdır. Eda Erdem bu forma ile 2 yıl daha sahada kalacak. Mücadele etmeye, liderlik etmeye, yeni hikayeler, yeni zaferle yazmaya devam edecek. Önümüzde hala yaşanacak zaferler var. Bu 2 yıllık sözleşmenin ardından sarı-lacivertli forma altında 20’nci yılını tamamlayacak. Sahadaki yolculuğunu kulübümüzün bir üyesi olarak taçlandıracak. Aynı inanç ve sorumlulukla hizmetlerine devam edecek” ifadelerini kullandı.