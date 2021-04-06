Fenerbahçe Eczacıbaşı çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı VitrA 7 Nisan Çarşamba (yarın) karşı karşıya gelecek. Bu müsabakaya kısa bir süre kala, maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. İşte, Fenerbahçe Eczacıbaşı çeyrek final maçına dair ayrıntılar...

7 Nisan Çarşamba öğleden sonra Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 14.00'te başlayacak. Müsabaka TRT Spor 2'den naklen yayımlanacak.

İki takımın birer galibiyet aldığı seride üçüncü maçı kazanan takım, finalde VakıfBank'ın rakibi olacak.

Final serisi 10 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak maçla başlayacak. Seride 3 galibiyete ulaşan takım şampiyonluğa ulaşacak.