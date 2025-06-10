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Fenerbahçe, Dzeko'nun yerine transfer edeceği ismi buldu!

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#Fenerbahçe#Marko Arnautovic#Transfer
Fenerbahçe, Dzekonun yerine transfer edeceği ismi buldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2025 09:55

Fenerbahçe, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak ve özellikle hücum hattını güçlendirmek istiyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, hem hücum hattında oynayacak hem de yedek olmayı problem etmeyecek bir ismi kadrosuna katabilir. Bu isim, Marko Arnautovic. İşte ayrıntılar…

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Fenerbahçe, yıldız bir forvet almaya kararlı. Ayrıca Dzeko’nun ayrılığı sonrası deneyimli, yedek kalmayı sorun etmeyecek bir golcü transferi de yapılabilir.

Fenerbahçe, Dzekonun yerine transfer edeceği ismi buldu

Sarı-Lacivertliler’e tam da bu profile uygun bir isim önerildi: Marko Arnautovic... Avusturyalı yıldız sözleşmesinin bittiği Inter’den ayrıldığını açıklamıştı.

Arnautovic yaptığı açıklamada,  "Benim açımdan Inter'deki zamanım sona erdi. Artık Inter'de olmayacağım." İfadesini kullanmıştı.

Fenerbahçe, Dzekonun yerine transfer edeceği ismi buldu

36 yaşında ve 1.90 metre boyunda olan Arnautovic’e 1 yıllık anlaşma önerilebilir.

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MARKO ARNAUTOVIC KİMDİR?

19 Nisan 1989’da Avusturya’nın Wien’de doğdu. Aslen Sırp olan yıldız oyuncu, kariyeri boyunca Rapid Wien, Twente, Werder Bremen, Stoke, West Ham, Bologna, Inter gibi takımlarda forma giydi.

Fenerbahçe, Dzekonun yerine transfer edeceği ismi buldu

 

 

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#Fenerbahçe#Marko Arnautovic#Transfer

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