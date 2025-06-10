Fenerbahçe, Dzeko'nun yerine transfer edeceği ismi buldu!

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Fenerbahçe, yıldız bir forvet almaya kararlı. Ayrıca Dzeko’nun ayrılığı sonrası deneyimli, yedek kalmayı sorun etmeyecek bir golcü transferi de yapılabilir.

Sarı-Lacivertliler’e tam da bu profile uygun bir isim önerildi: Marko Arnautovic... Avusturyalı yıldız sözleşmesinin bittiği Inter’den ayrıldığını açıklamıştı.

Arnautovic yaptığı açıklamada, "Benim açımdan Inter'deki zamanım sona erdi. Artık Inter'de olmayacağım." İfadesini kullanmıştı.

36 yaşında ve 1.90 metre boyunda olan Arnautovic’e 1 yıllık anlaşma önerilebilir.

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MARKO ARNAUTOVIC KİMDİR?

19 Nisan 1989’da Avusturya’nın Wien’de doğdu. Aslen Sırp olan yıldız oyuncu, kariyeri boyunca Rapid Wien, Twente, Werder Bremen, Stoke, West Ham, Bologna, Inter gibi takımlarda forma giydi.