Fenerbahçe duyurdu: Talisca ile 2 yıl daha!

Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca ile sözleşme uzattığını duyurdu.

Sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcunun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoya "Çubuklu ile 2 yıl daha!" notu düşüldü.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Talisca'ya Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Topbaş ve Turgay Terzi ile Sportif Direktör Devin Özek eşlik etti.

İmzaların ardından Futbol Şubesinde Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ve Anderson Talisca, Fenerbahçe Televizyonu’na röportaj verdi.

TALISCA: "TAKIMA DAHA FAZLA YARDIM ETMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

İki yıl daha Fenerbahçe forması giyeceği için çok mutlu olduğunu vurgulayan Anderson Talisca, “Bu kulüpte 2 sezon daha forma giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Başkanımıza, Yönetim Kurulumuza ve benimle birlikte çalışan, kulüpte çalışan herkese çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Acun (Ilıcalı) da benim buraya gelmemde çok önemli birisiydi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Deniz ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Bu formayla sahada mücadele ederek, goller atarak; takımıma yardım etmek için sabırsızlanıyorum. Hazırım.” dedi.

Taraftara da mesaj gönderen Talisca, “Bizi desteklemeye her geçen gün daha da devam etsinler. Göstermiş oldukları sevgiden dolayı onlara çok büyük saygı duyuyorum. Her geçen gün elimden gelenin en iyisini onlar için vereceğim. Bana güvenebilirler.” diyerek sözlerini noktaladı.

ERTAN TORUNOĞLULLAR: "ŞAMPİYONLUĞU BİRLİKTE KUTLAYACAĞIZ"

Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, “Hocamızın, ekibinin ve takım arkadaşlarının da çok sevdiği oyuncu. Ailemizin sevilen en büyük parçalarından biri. İnanıyoruz ki bu yıl şampiyonlukta da çok büyük katkısı olacak. Kendisine, kulübümüze ve camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Taraftarlarımıza şu mesajı vermek isterim: Rahat olsunlar, sakin olsunlar. Biz hocamıza, ekibine ve oyuncularımıza çok güveniyoruz. İnşallah mayıs ayında hep birlikte şampiyonluğu kutlayacağız.” dedi.

