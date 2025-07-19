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Fenerbahçe, Dusan Vlahovic transferini yeniden istiyor! Mourinho telefonda görüştü

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#Fenerbahçe#Dusan Vlahovic#Transfer
Fenerbahçe, Dusan Vlahovic transferini yeniden istiyor Mourinho telefonda görüştü
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2025 10:28

Fenerbahçe, Juventus forması giyen Dusan Vlahovic transferinde yeniden atağa geçti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sırp golcü ile telefonda görüşme gerçekleştirdi. Sarı lacivertlilerin Vlahovic için Juventus ile yapacağı görüşmelerdeki teklifi de belli oldu. İşte transferin ayrıntıları…

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Jhon Duran’ın yanına bir golcü daha istiyor. Bu bağlamda Portekizli çalıştırıcı, gözünü sarı lacivertlileri daha önce reddeden Vlahovic’e çevirdi.

Tuttusport’ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Sırp golcü için ilk adımı mayıs ayında atmıştı. Ancak o dönemde Juventus’tan ayrılmaya yanaşmayan Vlahovic’in fiyatı da yüksekti. Bugün ise şartlar değişti. Torino ekibi, daha önce 30 milyon euro istediği yıldız oyuncu için şimdi 25 milyon euro civarına inmeye hazır.

Fenerbahçe, Dusan Vlahovic transferini yeniden istiyor Mourinho telefonda görüştü

Fenerbahçe yönetimi, Vlahovic’in menajerleriyle temasa geçti ve bu temas Juventus cephesinde de dikkatle takip ediliyor. Zira İtalyanlar, Vlahovic’ten elde edilecek gelirle Kolo Muani transferini hızlandırmak istiyor. Bununla beraber Jose Mourinho de, Vlahovic ile görüştü ve takımına çağırdı. Bu görüşme, transferin 2. perdesinde kritik rol oynayacak gibi duruyor. 

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Öte yandan, Vlahovic cephesinde de fikir değişiklikleri yaşanıyor. Yıldız golcü, Fenerbahçe seçeneğine başta soğuk baksa da, kamp döneminin yaklaşması ve Avrupa’dan gelen sınırlı teklifler sonrası şartları yeniden değerlendiriyor.

Fenerbahçe, Dusan Vlahovic transferini yeniden istiyor Mourinho telefonda görüştü

Oyuncunun menajerleri, Juventus ile yapılan son görüşmelerde bir “bonservis kolaylığı” talep etti. Vlahovic ve menajeri Ristic’in, olası sözleşme fesih durumunda, toplamda 10 milyon euro (5’er milyon) istediği belirtiliyor. Juventus ise zarar etmemek adına 25 milyon euro ve üzeri bir teklif bekliyor.

Fenerbahçe, Dusan Vlahovic transferini yeniden istiyor Mourinho telefonda görüştü

KİRALIK FORMÜLÜ

Fenerbahçe için masada kiralık formülü var. Eğer taraflar yıllık ücret konusunda anlaşabilirse, Juventus’un Vlahovic’le kontratını uzatarak bir yıl kiralaması ve maaşın bir kısmının Fenerbahçe tarafından ödenmesi ihtimaller dahilinde.

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Arabistan seçeneğini rafa kaldıran Vlahovic için Avrupa’da şartlarını karşılayabilecek tek kulübün Fenerbahçe olduğu ifade ediliyor.

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#Fenerbahçe#Dusan Vlahovic#Transfer

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