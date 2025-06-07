Fenerbahçe Dusan Vlahovic için Juventus’a resmen teklif yaptı! Rekor bonservis

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Bu sezon şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe 11 yıllık şampiyonluk hasretini gelecek sezon sona erdirmek istiyor.

Bu bağlamda çalışmaya devam eden sarı lacivertliler, gündemine dünyaca ünlü bir golcü aldı.

TADIC VE DZEKO’DAN SONRA BİR BALKAN DAHA

Sözleşmeleri sona eren Dusan Tadic ve Edin Dzeko’nun ayrılığın ardından sarı lacivertliler, bu kez rotasını yine Balkan olan Juventus’un dünyaca ünlü Sırp golcüsü Dusan Vlahovic’e çevirdi.

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FENERBAHÇE RESMEN TEKLİF YAPTI

İtalya’nın ünlü gazetesi La Gazzetta dello Sport’a göre Fenerbahçe, Vlahovic için Juventus’a resmi teklifini iletti.

REKOR BONSERVİS

Fenerbahçe, Vlahovic için Juventus’a 30 milyon Euro önerdi. Bu rakamın kabul edilmesi halinde Vlahovic, Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olacak.

MAAŞ TEKLİFİNDE BULUNULDU

Fenerbahçe yönetimi Juventus‘la görüşmesinin ardından yıldız golcüye de teklifini iletti. Kanarya, Vlahovic’e yıllık 10 milyon Euro maaş teklifinde bulundu.