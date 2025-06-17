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Fenerbahçe dünyaca ünlü menajeri istedi! Mourinho iletişime geçti

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#Fenerbahçe#Transfer#Futbol
Fenerbahçe dünyaca ünlü menajeri istedi Mourinho iletişime geçti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2025 15:04

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, bir yandan transferlerini gerçekleştirirken, diğer yandan da futbol komitesinde önemli adımlar atıyor. Devin Özek ve Okan Özkan’ı futbol yönetiminde resmen açıklayan Fenerbahçe’nin, dünyaca ünlü bir isme teklif götürdüğü ortaya çıktı.

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Fenerbahçe, gelecek sezon futbol yapılanmasında köklü değişiklilere gidiyor.

Sportif direktör Mario Branco ve asbaşkan Acun Ilıcalı’nın ayrılığıyla beraber Devin Özek ve Okan Özkan’ı futbol idaresine getiren sarı lacivertli kulübün yönetimi, rotasını sürpriz bir adaya çevirdi.

Sarı lacivertliler, son yıllarda yaptığı transferlerle büyük başarılar elde eden futbol adamına teklif götürdü.

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Fenerbahçe dünyaca ünlü menajeri istedi Mourinho iletişime geçti

FENERBAHÇE MONCHI İLE GÖRÜŞTÜ

Givemespor’ta yer alan habere göre Fenerbahçe, şu anda İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa’da forma giyen İspanyol Sportif Direktör Monchi ile temasa geçti.

Fenerbahçe dünyaca ünlü menajeri istedi Mourinho iletişime geçti

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Sarı lacivertliler, Mario Branco’nun ardından transferde Monchi ile çalışmak istiyor.

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Fenerbahçe dünyaca ünlü menajeri istedi Mourinho iletişime geçti

MOURINHO ÖNEMLİ FAKTÖR

Bununla beraber Mourinho’nun, Monchi ile beraber çalışmak istediği, bir diğer dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes’in de aralarında güçlü bir bağ olduğu belirtildi.

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İLK TEKLİFİ REDDETTİ

Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Monchi, Fenerbahçe’den yıllık 2 milyon Euro talep etti ve sarı lacivertliler bu teklifi reddetti.

Fenerbahçe dünyaca ünlü menajeri istedi Mourinho iletişime geçti

Fenerbahçe’nin Monchi ile görüşmelere devam ettiği ve ilerleyen zamanlarda durumun akıbetinin pozitif yönde değişebileceği gelen iddialar arasında bulunuyor.

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#Fenerbahçe#Transfer#Futbol

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