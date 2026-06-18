Fenerbahçe, Dünya Kupası'ndan transfer yapıyor! Pazarlık başladı

Haberin Devamı

Fenerbahçe, transferde önceliği forvet ve stopere verdi. Yönetim, golcü sorununu Serhou Guirassy ve Vedat Muriç ile çözmek istiyor. Milan Skriniar’ın yanına düşünülen isimler ise Nathan Ake ve Malang Sarr. Sarı-Lacivertliler, bu ikiliden birine imza attırmak için resmi girişimlere başladı.

İLK TEMAS NATHAN AKE İLE

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

İlk olarak Ake ile temasa geçildiği öğrenildi. Hollanda Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda bulunan 31 yaşındaki savunmacının temsilcisiyle ilk görüşmenin yapıldığı kaydedildi. Ayrıca Manchester City ile de pazarlıklar başladı. İngiliz devinin, sözleşmesinde son senesine giren Ake için 10 milyon Euro talep ettiği vurgulandı. Sarı-Lacivertliler bu rakamı biraz daha aşağıya çekmek için uğraşacak.

Haberin Devamı

MALANG SARR DA LİSTEDE

Yönetim, Lens ile sözleşmesi biten Malang Sarr’ın menajeriyle de temas kurdu. Fransız savunmacı için daha önce Sadettin Saran ve yönetimi de girişimlerde bulunmuştu. Aziz Yıldırım, bu girişimleri devam ettirme kararı aldı. 27 yaşındaki oyuncunun temsilcisi Federico Pastorello ile pazarlık masasına oturulduğu belirtildi.

7 MİLYON EURO İSTEDİ!

Sarr, Fenerbahçe’ye yeşil ışık yaksa da 7 milyon Euro’luk maaş talebi yönetim tarafından fazla bulundu. Öte yandan Lens’in, yıldız savunmacının sözleşmesini uzatmak için girişimlere devam ettiği, ancak olumlu bir yanıt alamadığı öğrenildi.