×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe, Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde Becao'yu açıkladı! Toplam maliyeti 16.2 milyon euro...

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Becao#Transfer
Fenerbahçe, Dünya Fenerbahçeliler Gününde Becaoyu açıkladı Toplam maliyeti 16.2 milyon euro...
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2023 07:00

Sarı lacivertli yönetim, beklendiği üzere 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü’nde flaş bir transfer açıklaması yaptı. Bonservisine 9.75 milyon Euro ödenen Sebastian Szymanski’den sonra bu yaz yapılan en pahalı ikinci transfer olan Becao, savunmanın yeni 1 numarası olacak.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Kulübü, 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde yılın en pahalı ikinci transferini açıkladı. Sarı lacivertliler, Brezilyalı defans oyuncusu Rodrigo Becao'nun transferini KAP'a bildirdi. 27 yaşındaki Becao için Udinese Kulübü'ne 9 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. Kendisine de yılda 1.8 milyon Euro'dan 4 yılda 7.2 milyon Euro verilecek olan tecrübeli stoperin maliyeti 16.2 milyon Euro'yu bulacak.

Gözden KaçmasınFenerbahçe Başkanı Ali Koç: Tahminen 45-50 milyon euroluk satış yaparızFenerbahçe Başkanı Ali Koç: Tahminen 45-50 milyon euroluk satış yaparızHaberi görüntüle

DIEGO LUGANO'YU ANDIRIYOR

Becao, yeni sezonda Fenerbahçe defansının 1 numaralı ismi olacak. Yıllardır bu mevkinin vazgeçilmezi olan Attila Szalai’nin Union Berlin’e satılması halinde savunmanın göbeği Rodrigo Becao - Alexander Djiku ikilisinden oluşacak. Son 4 sezondur forma giydiği Udinese’de 130 maça çıkıp 6 gol, 3 asist üreten Brezilyalı futbolcu, fiziksel özellikleri ve oyun stili yönünden Fenerbahçe’nin efsane stoperi Diego Lugano'yu andırıyor.

Haberin Devamı

TAKIMDAKİ STOPER SAYISI 9'A YÜKSELDİ

Geriden oyun kurma becerisinden çok savaşçılığı ile öne çıkan Rodrigo Becao, sert oynamayı seven ve ikili mücadelelerde başarı oranı yüksek olan bir savunmacı. Becao’nun transferiyle birlikte Fenerbahçe’deki stoper sayısı 9’a yükseldi. Sarı lacivertlilerde Attila Szalai, Alexander Djiku, Luan Peres, Samet Akaydın, Gustavo Henrique, Serdar Aziz ve genç futbolculardan Emir Ortakaya ile Yiğit Efe Demir de aynı mevkide görev yapıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Becao#Transfer