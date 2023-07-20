Fenerbahçe, Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde Becao'yu açıkladı! Toplam maliyeti 16.2 milyon euro...

Haberin Devamı

Fenerbahçe Kulübü, 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde yılın en pahalı ikinci transferini açıkladı. Sarı lacivertliler, Brezilyalı defans oyuncusu Rodrigo Becao'nun transferini KAP'a bildirdi. 27 yaşındaki Becao için Udinese Kulübü'ne 9 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. Kendisine de yılda 1.8 milyon Euro'dan 4 yılda 7.2 milyon Euro verilecek olan tecrübeli stoperin maliyeti 16.2 milyon Euro'yu bulacak.

DIEGO LUGANO'YU ANDIRIYOR

Becao, yeni sezonda Fenerbahçe defansının 1 numaralı ismi olacak. Yıllardır bu mevkinin vazgeçilmezi olan Attila Szalai’nin Union Berlin’e satılması halinde savunmanın göbeği Rodrigo Becao - Alexander Djiku ikilisinden oluşacak. Son 4 sezondur forma giydiği Udinese’de 130 maça çıkıp 6 gol, 3 asist üreten Brezilyalı futbolcu, fiziksel özellikleri ve oyun stili yönünden Fenerbahçe’nin efsane stoperi Diego Lugano'yu andırıyor.

Haberin Devamı

TAKIMDAKİ STOPER SAYISI 9'A YÜKSELDİ

Geriden oyun kurma becerisinden çok savaşçılığı ile öne çıkan Rodrigo Becao, sert oynamayı seven ve ikili mücadelelerde başarı oranı yüksek olan bir savunmacı. Becao’nun transferiyle birlikte Fenerbahçe’deki stoper sayısı 9’a yükseldi. Sarı lacivertlilerde Attila Szalai, Alexander Djiku, Luan Peres, Samet Akaydın, Gustavo Henrique, Serdar Aziz ve genç futbolculardan Emir Ortakaya ile Yiğit Efe Demir de aynı mevkide görev yapıyor.