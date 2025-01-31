Fenerbahçe dün gece az daha eleniyordu! 90+4'te gol iptal edilmese...

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Temsilcimiz Fenerbahçe, dün gece UEFA Avrupa Ligi'nde Midtylland deplasmanına çıktı.

Sarı-lacivertliler, Danimarka'daki mücadelede 86. dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi takım, 27. dakikada Diao ile öne geçerken yanıt 39. dakikada En-Nesyri'den geldi. Fenerbahçe, 47. dakikada Dzeko'nun kaydettiği golle geri dönerken 86. dakikada Andreasen'in golüne engel olamayınca maçı beraberlikle tamamladı.

FENERBAHÇE ÖLDÜ ÖLDÜ DİRİLDİ

Maçın bitiş düdüğüyle Play-Off hesapları için diğer sonuçları bekleyen Fenerbahçe'ye adeta piyango vurdu. UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 24. sırada tamamlayan Fenerbahçe, maçın son anlarında elenmekten son anda kurtuldu.

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BRAGA 90+4'TE ATTI AMA GOL İPTAL OLDU

Braga'nın 1-0'lık üstünlüğü ile devam eden maçın son anlarında Braga, Gabriel Martinez ile 90+4'te skoru 2-0'a getirdi. Saniyeler sonra ofsayt bayrağının kalkması ile gol iptal edildi ve skor yeniden 1-0'a geldi.

FENERBAHÇE AZ DAHA ELENECEKTİ

Braga'nın golü iptal olmasaydı ve karşılaşma 2-0 sona erseydi, Fenerbahçe 25. sıraya düşecekti ve UEFA Avrupa Ligi'nden elenecekti. Braga ise play off turuna kalacaktı. Golün iptal olmasıyla birlikte Fenerbahçe 24. sırada kalarak play off turuna kalırken, 25. olan Braga elenmiş oldu.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe, play-off aşamasında Bodo/Glimt ya da Anderlecht ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu aşamayı geçmesi durumunda son 16 turunda Olympiakos ya da Rangers'ın rakibi olacak.