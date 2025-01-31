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Fenerbahçe dün gece az daha eleniyordu! 90+4'te gol iptal edilmese...

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#Fenerbahçe#Braga#Avrupa Ligi
Fenerbahçe dün gece az daha eleniyordu 90+4te gol iptal edilmese...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 08:06

UEFA Avrupa Ligi'nde dün akşam Midtylland ile 2-2 berabere kalarak ilk 24 şansını zora sokan Fenerbahçe tam anlamıyla direkten döndü. Kazanması halinde Fenerbahçe'yi eleyecek olan Braga'nın attığı gol 90+4'te iptal edildi. İşte inanılmaz olayın detayları...

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Temsilcimiz Fenerbahçe, dün gece UEFA Avrupa Ligi'nde Midtylland deplasmanına çıktı.

Sarı-lacivertliler, Danimarka'daki mücadelede 86. dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi takım, 27. dakikada Diao ile öne geçerken yanıt 39. dakikada En-Nesyri'den geldi. Fenerbahçe, 47. dakikada Dzeko'nun kaydettiği golle geri dönerken 86. dakikada Andreasen'in golüne engel olamayınca maçı beraberlikle tamamladı.

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FENERBAHÇE ÖLDÜ ÖLDÜ DİRİLDİ

Maçın bitiş düdüğüyle Play-Off hesapları için diğer sonuçları bekleyen Fenerbahçe'ye adeta piyango vurdu. UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 24. sırada tamamlayan Fenerbahçe, maçın son anlarında elenmekten son anda kurtuldu. 

Fenerbahçe dün gece az daha eleniyordu 90+4te gol iptal edilmese...

 

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BRAGA 90+4'TE ATTI AMA GOL İPTAL OLDU

Braga'nın 1-0'lık üstünlüğü ile devam eden maçın son anlarında Braga, Gabriel Martinez ile 90+4'te skoru 2-0'a getirdi. Saniyeler sonra ofsayt bayrağının kalkması ile gol iptal edildi ve skor yeniden 1-0'a geldi.

Fenerbahçe dün gece az daha eleniyordu 90+4te gol iptal edilmese...

FENERBAHÇE AZ DAHA ELENECEKTİ

Braga'nın golü iptal olmasaydı ve karşılaşma 2-0 sona erseydi, Fenerbahçe 25. sıraya düşecekti ve UEFA Avrupa Ligi'nden elenecekti. Braga ise play off turuna kalacaktı.  Golün iptal olmasıyla birlikte Fenerbahçe 24. sırada kalarak play off turuna kalırken, 25. olan Braga elenmiş oldu.

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FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe, play-off aşamasında Bodo/Glimt ya da Anderlecht ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu aşamayı geçmesi durumunda son 16 turunda Olympiakos ya da Rangers'ın rakibi olacak.

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#Fenerbahçe#Braga#Avrupa Ligi

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