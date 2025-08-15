Fenerbahçe Dorgeles Nene transferinde anlaşma sağladı! İşte bonservisi

×
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Transfer#Dorgeles Nene
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2025 16:56

Fenerbahçe, bir yandan Kerem Aktürkoğlu transferi için yoğun mesai harcarken, diğer yandan da sürpriz bir transferi sonlandırmak üzere. Sarı lacivertliler, Dorgeles  Nene transferinde anlaşmaya vardı. İşte ayrıntılar…

Gelecek sezon hem Şampiyonlar Ligi’nde yer almak hem de Süper Lig’de şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, transferde vites yükseltti.

Uzun süredir Kerem Aktürkoğlu transferini bitirmeye çalışan sarı lacivertliler, milli yıldız konusunda sekteye uğrasa da, tam olarak operasyonu kapatmış değil.

Bununla beraber Fenerbahçe, bir diğer golcü kanat pozisyonu için de gündemine Dorgeles Nene ismini almıştı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Sacha Tavolieri’nin haberine göre Fenerbahçe, Malili genç yetenek ile uzun vadeli sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Sarı lacivertli kulübün idarecileri Nene için Salzburg kulübüne 20 milyon Euroluk bonservis teklifinde bulundu.

Fenerbahçe, Salzburg ile transfer konusunda görüşmelere devam ediyor ve bu operasyonun yakın zamanda resmiyet kazanması bekleniyor.

