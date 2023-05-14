Fenerbahçe, Dominik Livakovic'in menajeriyle İstanbul'da el sıkıştı!

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Fenerbahçe, yeni sezonun kadro planlaması adına çalışmalarını sürdürüyor.

Gelecek sezon için hem kaleye bir yabancı alarak rekabeti artırmak hem de Altay'ın olası bir ayrılığına karşı hazırlıklı olmak isteyen Fenerbahçe, düğmeye bastı. Fanatik'in haberine göre Sarı-lacivertli kulüp, son Dünya Kupası'nda harikalar yaratan Dominik Livakovic'in menajeriyle el sıkıştı.

Hırvatistan'ın en önemli takımlarından Dinamo Zagreb'de forma giyen ve sözleşmesi 2024'te bitecek olan Livakovic'in menajeriyle yaklaşık 3-4 hafta önce İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirildiği ve anlaşmaya varıldığı belirtildi. Zagreb'de senelik 750 bin Euro kazanan 28 yaşındaki file bekçisi ile 1 milyon Euro üzerinden el sıkışıldığı bilgisine ulaşıldı.

Dünya Kupası'nın ardından Bayern Münih ve Manchester United gibi devlerin de radarına giren tecrübeli eldivenin kontratındaki serbest kalma bedelinin 9 milyon Euro olduğu konuşuluyor.

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Altay'ı Inter istiyor

Fenerbahçe'de sözleşmesini 2027'ye kadar uzatan Altay Byındır'a başta Inter olmak üzere Avrupa'nın önemli kulüplerinin ilgisi olduğu biliniyor. Göztepe'den İrfan Can'ın bonservisini de alan Fenerbahçe, Livakovic'i de bitirerek kaleci konusunda sıkıntı yaşamak istemiyor.