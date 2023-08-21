Fenerbahçe, Dominik Livakovic'e kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihini duyurdular

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Dinamo Zagreb forması giyen Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in transferinde mutlu sona ulaştı.

4+1 YILLIK İMZA

Germanijak'ta yer alan habere göre; sarı-lacivertli ekip, 9+1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transferi tamamlamaya hazırlanıyor. Başarılı eldivenin, Fenerbahçe ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ GELİYOR

Kadıköy'de kaleyi devrelmasına kesin gözüyle bakılan Dominik Livakovic'in 23 Ağustos Çarşamba günü sağlık kontrollerinden geçmek ve Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geleceği öne sürüldü.

BU SEZONKİ 12. TRANSFER OLACAK

Livakovic, Fenerbahçe'nin bu sezonki 12. transferi olacak. Sarı-lacivertliler daha önce Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Bertuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Djiku, Umut Nayir, Fred ve Cengiz Ünder'i renklerine bağlamıştı.

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