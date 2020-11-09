Fenerbahçe Doğuş Yelken Takımı'nda antrenörlüğe Çağla Dönertaş getirildi

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "16 yıllık yelkencilik kariyeri boyunca hem ulusal hem de uluslararası alanda rekor başarılara imza atan, Avrupa Yelken Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Akdeniz Oyunları'nda sayısız altın, bronz madalyalarla bayrağımızı temsil eden, ülkemiz adına iki kez olimpiyatlarda gururla yer alan Çağla Dönertaş, optimist A takımımızın antrenörlük görevini üstlenecektir." denildi.

Açıklamada, "Parlak ve başarılı kariyeri ile Türk gençlerinin neler yapabildiğini yeni nesillere gösteren Çağla Dönertaş'a, Fenerbahçe Doğuş Yelken şubemizdeki yeni görevinde sonsuz başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.