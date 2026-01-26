Fenerbahçe direkleri dövmeye devam ediyor!

Haberin Devamı

Bu sezon Süper Lig’de en fazla topu direkten dönen takım olan Fenerbahçe bu unvanını dünkü Göztepe karşılaşmasında biraz daha geliştirdi. Ligin ikinci yarısına Alanyaspor deplasmanında yine direkten dönen iki top (Asensio ve İsmail Yüksek) ile başlayan sarı lacivertlilerde dün de Anthoy Musaba’nın 18. dakikadaki vuruşu direkte patladı ve toplam rakam 14’e çıktı.

Öte yandan geçen haftaki karşılaşmada Fenerbahçe’nin yanı sıra Alanyaspor’da Ruan Pereira Duarte direğe takılırken, bu kez de Göztepe’de Arda aynı şanssızlığı yaşadı.

Fenerbahçe geçen sezon da bu dönemde olduğu gibi topu yine direkten en fazla dönen takım olurken, sarı lacivertliler 20 kez direğe takılırken, onu 19’la Konyaspor ve 18’le Galatasaray takip etti.