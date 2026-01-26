×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe direkleri dövmeye devam ediyor!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Süper Lig#Tedesco
Fenerbahçe direkleri dövmeye devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2026 07:00

14. kez bu şanssızlığı yaşan Fenerbahçe, bu istatistikte ligin zirvesinde. Geçen sezon da 20 kez direği geçemeyip ligde ilk sırada yer alan sarı lacivertliler Göztepe karşısında Musaba ile bu şanssızlığı bir kez daha yaşadı.

Haberin Devamı

Bu sezon Süper Lig’de en fazla topu direkten dönen takım olan Fenerbahçe bu unvanını dünkü Göztepe karşılaşmasında biraz daha geliştirdi. Ligin ikinci yarısına Alanyaspor deplasmanında yine direkten dönen iki top (Asensio ve İsmail Yüksek) ile başlayan sarı lacivertlilerde dün de Anthoy Musaba’nın 18. dakikadaki vuruşu direkte patladı ve toplam rakam 14’e çıktı.

Gözden KaçmasınFenerbahçenin serisi son buldu: 23 yıl sonra tarih tekerrür ettiFenerbahçe'nin serisi son buldu: 23 yıl sonra tarih tekerrür etti!Haberi görüntüle

Öte yandan geçen haftaki karşılaşmada Fenerbahçe’nin yanı sıra Alanyaspor’da Ruan Pereira Duarte direğe takılırken, bu kez de Göztepe’de Arda aynı şanssızlığı yaşadı.

Fenerbahçe geçen sezon da bu dönemde olduğu gibi topu yine direkten en fazla dönen takım olurken, sarı lacivertliler 20 kez direğe takılırken, onu 19’la Konyaspor ve 18’le Galatasaray takip etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Süper Lig#Tedesco

BAKMADAN GEÇME!