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Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçında 'Vladimir Putin' tezahüratı... Lucescu toplantıya katılmadı

#Fenerbahçe#Putin#Putin Fenerbahçe Gol Sevinci
Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçında Vladimir Putin tezahüratı... Lucescu toplantıya katılmadı

Fenerbahçe, dün gece Dinamo Kiev’e uzatmada 2-1 yenilerek elenirken ilk golünü atan Buyalskiy'nin gol sevinci ve tribünlere yaptığı hareket tribünleri kızdırdı. Bazı taraftarlar "Vladimir Putin" tezahüratında bulundu.

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci ön eleme turu rövanşında Dinamo Kiev’e uzatmada 2-1 yenilerek elenirken Ukrayna ekibinin ilk golünü atan Buyalskiy'nin gol sevinci ve tribünlere yaptığı hareket sonrası bazı taraftarlar "Vladimir Putin" tezahüratında bulundu.

GOL SEVİNCİNİ ABARTTI, TRİBÜNLER ‘VLADIMIR PUTIN’ DİYE BAĞIRDI

57. dakikada topu filelerle buluşturan Buyalskiy, gol sevincini yaşarken tribünlere doğru yöneldi. Oyuncu kale arkası tribünlerinin yanı sıra Maraton tribününe doğru el hareketi yapınca, sarı lacivertli taraftarlar abartılı gol sevincine büyük tepki gösterdi.

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçında Vladimir Putin tezahüratı... Lucescu toplantıya katılmadı


Oyuncuya doğru yabancı maddeler atılırken bir grup taraftar 'Ooo Vladimir Putin' tezahüratı yaptı.

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LUCESCU TEZAHÜRAT NEDENİYLE BASIN TOPLANTISINA ÇIKMADI

Uzun yıllar Türkiye'de görev alan, Galatasaray ve Beşiktaş gibi takımları çalıştıran Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu "Böylesi tezahüratlar beklemezdim, yazık" dedi. Tecrübeli teknik adam basın toplantısına da çıkmadı.

Öte yandan Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe taraftarlarından, ülkemizi bombalayan Rus katil ve saldırgan lehine destek sözlerini duymak çok üzücüdür" dedi.

Fenerbahçe Kulubü'nden ise konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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