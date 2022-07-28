Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçında 'Vladimir Putin' tezahüratı... Lucescu toplantıya katılmadı

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci ön eleme turu rövanşında Dinamo Kiev’e uzatmada 2-1 yenilerek elenirken Ukrayna ekibinin ilk golünü atan Buyalskiy'nin gol sevinci ve tribünlere yaptığı hareket sonrası bazı taraftarlar "Vladimir Putin" tezahüratında bulundu.

GOL SEVİNCİNİ ABARTTI, TRİBÜNLER ‘VLADIMIR PUTIN’ DİYE BAĞIRDI



57. dakikada topu filelerle buluşturan Buyalskiy, gol sevincini yaşarken tribünlere doğru yöneldi. Oyuncu kale arkası tribünlerinin yanı sıra Maraton tribününe doğru el hareketi yapınca, sarı lacivertli taraftarlar abartılı gol sevincine büyük tepki gösterdi.





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Oyuncuya doğru yabancı maddeler atılırken bir grup taraftar 'Ooo Vladimir Putin' tezahüratı yaptı.

LUCESCU TEZAHÜRAT NEDENİYLE BASIN TOPLANTISINA ÇIKMADI



Uzun yıllar Türkiye'de görev alan, Galatasaray ve Beşiktaş gibi takımları çalıştıran Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu "Böylesi tezahüratlar beklemezdim, yazık" dedi. Tecrübeli teknik adam basın toplantısına da çıkmadı.

Öte yandan Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe taraftarlarından, ülkemizi bombalayan Rus katil ve saldırgan lehine destek sözlerini duymak çok üzücüdür" dedi.

Fenerbahçe Kulubü'nden ise konuyla ilgili açıklama yapılmadı.