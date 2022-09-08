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Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı sonrası Jorge Jesus'tan dikkat çeken tepki! 'Yere yat!'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Avrupa Ligi
Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı sonrası Jorge Jesustan dikkat çeken tepki Yere yat
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2022 22:09

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından Jorge Jesus'un tepkisi dikkat çekti.

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UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, maç sonraki Ukrayna ekibine tepki gösterdi.

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KADIKÖY'DE COŞKULU ATMOSFER

Rakibine Şampiyonlar Ligi bileti için iki maç sonunda elenen Fenerbahçe, bir kez daha Dinamo Kiev'i evinde ağırladı.

Bu kez UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli taraftarlar, maç boyunca takımlarına büyük destek verdi.

KARŞILAŞMA ESNASINDA TEPKİLER

Tribünde yer alan taraftarlar ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, skorun 0-0 ve 1-1 olduğu dönemlerde Dinamo Kievli oyuncuların zaman geçirme niyetinde olduğu yönünde tepkilerde bulundu.

MERT HAKAN SARI KART GÖRDÜ

Mücadelenin 73. dakikasında ise Mert Hakan Yandaş kenarda ısınırken, korneri geciktirerek kullanan rakibine gösterdiği tepki sebebiyle sarı kart gördü.

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JORGE JESUS: YERE YAT

Karşılaşmanın bitmesiyle birlikte Jorge Jesus sahaya girerek, Dinamo Kiev'in kalecisi Georgiy Bushchan'a 'Yere yat' şeklinde tepki göstermesi ekranlara yansıdı.

İki takımın oyuncularının da araya girmesiyle birlikte gerginlik sona erdi.

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı sonrası Jorge Jesustan dikkat çeken tepki Yere yat

SARI KART GÖRMÜŞTÜ

Georgiy Bushchan, skorun 1-1 olduğu 87. dakikada zaman geçirme eyleminden dolayı sarı kart görmüştü.

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı sonrası Jorge Jesustan dikkat çeken tepki Yere yat

JORGE JESUS TEZAHÜRATLARI

Yaşananların ardından Fenerbahçe tribünleri, Jorge Jesus'a destek tezahüratlarında bulundu.

 
 
 
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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Avrupa Ligi

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