Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? İşte canlı yayın bilgileri

Haberin Devamı

Sarı-lacivertlilerde savunma hattındaki eksikler can sıkıyor. Kim Min-jae'nin transfer görüşmeleri sebebiyle kadroda yer almamasının yanı sıra Serdar Aziz'in sakatlanması, Jesus'un elini bir hayli zora soktu. Bu oyuncuların yokluğunda Tisserand ve Szalai dışında asıl bölgesi stoper oyuncu bulunmazken, Arao ve Novak alternatif olarak düşünülüyor.

SERDAR AZİZ GÖREV ALAMAYACAK

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Serdar Aziz, Dinamo Kiev maçında görev alamayacak. Polonya'da oynanan ilk karşılaşmaya 11'de başlayan ancak ikinci yarıya sakatlığı sebebiyle devam edemeyen Serdar Aziz, rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Dinamo Kiev maçına şu 11'le çıkması bekleniyor: "Alta, Osayi-Samuel, Tisserand, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Arao, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Rossi, Joshua King, Enner Valencia."

Haberin Devamı

JESUS'UN SARI KARTI BULUNUYOR

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un sarı kartı bulunuyor. Jorge Jesus, turun ilk maçında saha kenarından yaptığı itirazlar sonucu mücadelenin hakemi tarafından 72'nci dakikada sarı kartla cezalandırıldı.

FENERBAHÇE-DİNAMO KİEV RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanş maçı 27 Temmuz Çarşamba akşamı saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma Exxen’den canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Tisserand, Szalai, Ferdi, İsmail Yüksek, Arao, Lincoln, Rossi, İrfan Can (Bruma), Valencia

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Popov, Zabarnyi, Dubinchak, Tsyhankov, Harmash, Shaparenko, Verbic, Buyalskyi, Besedin

Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarında mağlup edemediği takımlar arasında Dinamo Kiev’den daha fazla karşılaştığı tek rakibi Arsenal. Öte yandan Dinamo Kiev’in Avrupa kupaları tarihinde yenilmediği ekipler arasında en fazla maç yaptığı rakibi Fenerbahçe.

Ukrayna takımlarını konuk ettiği dört Avrupa kupası maçını da kaybetmeyen Fenerbahçe, en son Kasım 2016’da Zorya Luhansk’ı 2-0’lık skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin, iç saha mağlubiyeti almadığı ekipler arasında temsilcileriyle daha fazla karşılaştığı tek ülke ise Rusya.

Haberin Devamı

Avrupa kupalarında Türk takımlarına konuk olduğu son beş maçın sadece birini kazanan Dinamo Kiev, daha önceki beş ziyaretinden üç galibiyet çıkarmıştı. Avrupa kupalarında oynadığı son beş maçı kazanamayan Fenerbahçe, daha uzun bir galibiyet hasretini en son Ağustos 2017-Eylül 2018 arasındaki altı maçlık dönemde yaşadı.

Son dokuz Avrupa kupası maçını kazanamayan Dinamo Kiev, kulüp tarihinin en uzun galibiyet hasretini yaşıyor. Dış sahadaki son dört karşılaşmasını gol atamadan kaybeden Ukrayna ekibi, kulüp tarihinin en uzun serisini yaşama tehlikesiyle karşı karşıya.

Şampiyonlar Ligi ön elemelerinin ilk ayağında deplasmanda berabere kaldığı daha önceki dört eşleşmenin üçünde tur atlamayı başaran Fenerbahçe, bu şekilde sadece 2010/11 sezonunda Young Boys’a elendi. Şampiyonlar Ligi’ndeki evinde ilk ayağını kazanamadığı son üç ön eleme turunda da elenmekten kurtulamayan Dinamo Kiev, bu şekilde daha önceki üç eşleşmesinde tur atlayan taraf olmuştu.Fenerbahçe beki Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertlilerin Avrupa kupalarında oynadığı son iç saha maçında hem gol atıp hem de asist yaptı. Ferdi’den önce bunu başaran son isim Kasım 2018’de Mathieu Valbuena’ydı.

Haberin Devamı

Dinamo Kiev’in Avrupa kupaları deplasmanlarında attığı son dört golün üçünde payı bulunan Viktor Tsygankov, Türk takımlarına konuk olduğu tek resmi karşılaşmada Beşiktaş filelerini havalandırdı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kariyerinde deplasmanda ilk maçta berabere kaldığı tek Şampiyonlar Ligi ön eleme eşleşmesinde turu geçen taraf olmayı başardı.