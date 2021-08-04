Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı, ekran başından canlı olarak takip edilebilecek. Sarı Lacivertli kulüp, kariyerinde 5'inci kez karşılaşacağı Dinamo Kiev karşısında 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile ayrılmıştı. Peki, çekişmeli geçmesi beklenen Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

FENERBAHÇE DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, hazırlık mücadelesi kapsamında Dinamo Kiev ile karşılaşacak. 4 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDEKİ RAKİPLER BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu play-off turu kuraları çekildi.



İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler belli oldu.



Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoç temsilcisi St Johnstone takımını geçmesi durumunda play-off turunda Danimarka'dan Randers ile karşılaşacak.



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Neftçi (Azerbaycan)-HJK Helsinki (Finlandiya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



Organizasyonda 3. ön eleme turu ilk maçları 5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.



UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçları 19 ve 26 Ağustos'ta yapılacak.