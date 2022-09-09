Fenerbahçe, Dinamo Kiev kabusunu sonlandırdı!

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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. öne eleme turunda karşılaşıp elendiği Dinamo Kiev’den rövanşı UEFA Avrupa Ligi’nde alırken Ukrayna ekibine karşı uzun zamandır süren şanssızlığını da kırmayı başardı. Dün maç başlamadan önce sarı lacivertlilerin Avrupa kupaları tarihinde mağlup edemediği takımlar arasında en fazla karşılaştığı iki rakibinden biri Arsenal diğeri Dinamo Kiev’di. Kanarya geride kalan 6 maçta 3 yenilgi, 3 beraberlik alırken Dinamo Kiev’e karşı 7. maçta seriyi sonlandırdı.

KIEV'E İLKİ YAŞATTI

Ayrıca 2020-21 Avrupa Ligi son 16 turunda Villarreal ile oynadığı iki maçı da kaybeden Dinamo Kiev, Kasım 1992’den bu yana bu turnuvada ilk kez üst üste 3 mağlubiyet aldı.

BATSHUAYI TARİHE GEÇTİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi ilk kez kadroya girdiği Dinamo Kiev mücadelesinde 69. dakikada forma şansı bulurken hem gecenin kahramanı oldu hem de tarihe geçti. ‘Batsman’ lakaplı Belçikalı futbolcu Ülker Stadı’nda dakikalar 91.59’u gösterdiğinde Dinamo Kiev’i yıkan isim olurken, Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi/UEFA Kupası tarihindeki en geç galibiyet golünü ağlara gönderdi.

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