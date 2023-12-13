Fenerbahçe, Dimitris Itoudis ile yollarını ayırıyor iddiası!

Haberin Devamı

Fenerbahçe Beko'da son haftalardaki kötü oyun ve başarısız sonuçların ardından Dimitris Itoudis hedef tahtasındaydı.

Yunanistan medyasından SDNA'ın haberine göre, Fenerbahçe Beko'da Dimitris Itoudis ile yollarını ayırma kararı aldı.

Haberin detayında resmi açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılacağı belirtildi.

SON 4 MAÇTA GALİBİYET YOK

Fenerbahçe Beko, Euroleague ve TBSL'de oynadığı son 4 maçta galibiyet yüzü göremedi. Sarı lacivertliler, ligde Beşiktaş ve Anadolu Efes karşısında yenilgiler alırken; Euroleague'de Baskonia ve Barcelona'ya mağlup oldu.



Fenerbahçe Beko, aynı zamanda Euroelague'deki son 7 maçında sadece 1 kez kazandı (Real Madrid 100-99).

JASIKEVICIUS VEYA TRINCHIERİ

Fenerbahçe için hoca adayları ise şimdiden konuşulmaya başlandı. Sarı lacivertlilerin başantrenörlük koltuğu için Saras Jasikevicius veya Andrea Trinchieri'yi düşündüğü iddia ediliyor.