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Fenerbahçe Diego Rossi galibiyet golünü anlattı

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#Fenerbahçe#Başakşehir#Süper Lig
Fenerbahçe Diego Rossi galibiyet golünü anlattı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2022 22:27

Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir'i 1-0 yenerek liderliğe yükselen Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Diego Rossi ve Gustavo Henrique açıklamalar yaptı.

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Ligde ağırladığı Medipol Başakşehir'i tek golle yenerek yoluna devam eden Fenerbahçe'de oyuncular karşılaşmayı değerlendirdi.

Takımda çok iyi bir hava olduğunu kaydeden Serdar Aziz, "Hocamız geldiği günden bu yana takıma bunu aşıladı, herkes birbirine saygılı. Bu hava inşallah bozulmaz. İşler iyi gidiyor. İyi çalışıyoruz. Avrupa'da da çok iyi gidiyoruz. Rennes maçı var önümüzde. Havayı bozmadan devam etmek istiyoruz. Fenerbahçe gibi çok büyük bir kulübün futbolcusu olmaktan ötürü onur ve gurur duydum. 100. maçıma çıktım. Birçok şanssızlığa rağmen 100 maç oynadık. Allah önce sağlık versin, sonra her şey geliyor." dedi.

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Sarı lacivertlilerin galibiyet golünü atan Diego Rossi, "Bizim için en önemlisi kazanmak ve zirveye çıkmaktı. Önemli hedefi gerçekleştirdik. Topu kontrol ettim ve kontrol ederken kaleyi tam cepheden görüyordum. Güzel bir şutla golü attım. Çok mutluyum takımıma yardım edebildiğim için. Forvetler için gol atmak çok önemlidir. 3 puan aldığımızı için çok mutluyum." şeklinde konuştu.

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Gustavo Henrique ise "Zor bir maçtı. Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Hafta içerisinde çok fazla çalıştık. Antrenmanlarda yapmamız gerekenleri sıkı çalıştık. Defansif anlamda iyi iş yaptık. Konsantrasyonumuzla birlikte 3 puanı almasını bildik." dedi.

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#Fenerbahçe#Başakşehir#Süper Lig

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