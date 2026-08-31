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Fenerbahçe, Diego Carlos'un ayrılığını duyurdu!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Diego Carlos#Serie A
Fenerbahçe, Diego Carlosun ayrılığını duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 22:06

Fenerbahçe, Diego Carlos'a Parma'yla transfer görüşmeleri gerçekleştirmesi için izin verildiğini açıkladı.

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Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcusu Diego Carlos'a İtalya ekibi Parma ile transfer görüşmeleri gerçekleştirmesi için izin verdiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Oyuncumuz Diego Carlos ile varılan karşılıklı mutabakat doğrultusunda, İtalya’nın Parma Calcio Kulübü adına sağlık kontrollerinden geçmesi ve transfer görüşmelerini gerçekleştirmesi amacıyla oyuncumuza izin verilmiştir.

Sağlık kontrollerinin ve transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından sürece ilişkin gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

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#Fenerbahçe#Diego Carlos#Serie A

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