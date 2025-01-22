Fenerbahçe, Diego Carlos'u Vitor Pereira'ya kaptırmadı

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FENERBAHÇE, Diego Carlos transferini, son anda ortaya çıkan eski hocası Vitor Pereira engeline rağmen bitirmeyi başardı. Sarı lacivertlilerin bonservisi için Aston Villa ile 11 milyon Euro’ya anlaştığı Brezilyalı stoperin önceki gece İstanbul’a gelmesi bekleniyordu. Ancak oyuncunun gelişi üç kez rötar yaptı ve en sonunda dün gece yarısından sonra İstanbul’a getirildi.

Diego Carlos bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini Fenerbahçeli yapacak sözleşmeyi imzalayacak.

10 MiLYON STERLiN ÖNERDi

Diego Carlos’un rötarlı gelmesinin sebebinin Vitor Pereira’nın çalıştırdığı Premier Lig ekibi Wolverhampton’ın son anda devreye girerek bonservis için Aston Villa’ya 10 milyon sterlin (yaklaşık 12 milyon Euro) teklif etmesi olduğu ortaya çıktı. İngiliz Daily Mail gazetesi bu sürpriz gelişmeyi, “Jose Mourinho, Diego Carlos’u transferdeki en büyük hedefi haline getirdi. Brezilyalı futbolcunun pazartesi gecesi Türkiye’ye gitmesi bekleniyordu ancak Wolves, Diego Carlos’u renklerine katmak için Aston Villa’ya 10 milyon sterlinlik teklifte bulununca anlaşma durdu” ifadeleriyle duyurdu.

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iKi ŞEHRiN ARASI 30 KM

Ay başında Reims’ten Emmanuel Agbadou’yu transfer eden Wolves yönetiminin, Vitor Pereira’nın bir stoper daha istemesi nedeniyle rotayı Diego Carlos’a çevirdiğini yazan gazete, ayrıca Aston Villa’nın bulunduğu Birmingham şehri ile Wolverhampton arasındaki kısa mesafeye (25-30 kilometre) ve süreye (yaklaşık yarım saat) atıfta bulunarak “Wolves, Carlos’u Midlands’a kısa bir yolculuk yapmaya ikna etmeyi umuyor” diye yazdı.