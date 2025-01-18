Fenerbahçe, Diego Carlos'ta mutlu sona yakın!

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Sakatlanan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao’nun sezonu kapatmaları nedeniyle stoper arayışına giren Fenerbahçe, Premier Lig ekibi Aston Villa’da forma giyen Diego Carlos’un transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

Sarı lacivertliler, sağ stoper olarak görev yapan Brezilyalı savunmacı ve kulübü ile her konuda anlaşmaya vardı. Önce Aston Villa ile görüşüp oyuncunun bonservisi için pazarlık yapan Fenerbahçe yöneticileri kesin anlaşma sağladıktan sonra Diego Carlos ile masaya oturdu. 2.5 yıldır forma giydiği Aston Villa’dan ayrılmaya önce sıcak bakmayan Sambacı, sarı lacivertlilerin çabaları sonucunda ikna oldu. 31 yaşındaki Diego Carlos’un, birkaç pürüzün giderilmesinin ardından 1-2 gün içinde sözleşme imzalaması bekleniyor. İngiliz basınına göre Fenerbahçe, piyasa değeri 11 milyon Euro olan tecrübeli futbolcu için 12 milyon Euro ödeyecek.

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ASTON VILLA 2022 YILINDA 31 MİLYON EUROYA ALMIŞTI

Brezilya'da Sao Paulo, Madueria, Portekiz’de Estoril, Porto B ve Fransa’da Nantes formaları giydikten sonra 2019 yılında 15 milyon Euro’ya Sevilla’ya transfer olan Diego Carlos, 2022’de de 31 milyon Euro’ya Aston Villa’ya satıldı. Kariyeri boyunca 76 sarı, 7 kırmızı kart gören tecrübeli futbolcu, atletik özellikleri, oyun kurmadaki becerisi, gücü, sert oyunu ve savunmayı sürekli öne çıkarması nedeniyle takım boyunu kısaltmasıyla dikkat çekiyor.

TUTA İÇİN 20 MİLYON EUROYA HAYIR DEDİLER

Aston Villa’nın sağ stoperi Diego Carlos ile anlaşan Fenerbahçe’nin bu mevki için 1 numaralı adayı olan Tuta’nın transferi son anda gerçekleşmedi. Frankfurt, sarı lacivertlilerin 20 milyon Euro ödemeye hazır olduğu Brezilyalı futbolcuyu satmama kararı aldı. Tuta da takımda kalmak istediğini bildirdi ve böylelikle transfer rafa kalktı.