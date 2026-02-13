Fenerbahçe, dev maç için Trabzon'da!

Güncelleme Tarihi:
Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Trabzon’a geldi.
Özel uçak ile Trabzon Havalimanı’na gelen sarı-lacivertli kafile, polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptı.
Daha sonra Fenerbahçe güvenlik önlemleriyle beraber otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.
KAMP KADROSUNDA 2 EKSİK
Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Levent Mercan kafileye dahil edildi.
Archie Brown'ın yanı sıra son antrenmanda takımla çalışmayan ve sakatlığının nüksetme riski bulunan Edson Alvarez ise kamp kadrosunda yer almadı.