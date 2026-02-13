×
Fenerbahçe, dev maç için Trabzon'da!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Trabzonspor#Sporanasayfa
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2026 20:37

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı için Trabzon’a geldi.

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Trabzon’a geldi.

Özel uçak ile Trabzon Havalimanı’na gelen sarı-lacivertli kafile, polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptı.

Daha sonra Fenerbahçe güvenlik önlemleriyle beraber otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.

KAMP KADROSUNDA 2 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Levent Mercan kafileye dahil edildi.

Archie Brown'ın yanı sıra son antrenmanda takımla çalışmayan ve sakatlığının nüksetme riski bulunan Edson Alvarez ise kamp kadrosunda yer almadı.

