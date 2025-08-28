Fenerbahçe 'dev' gelirden oldu!

Haberin Devamı

Fenerbahçe, , Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında dün akşam Benfica engelini aşamazken hem lige katılma özlemi 17 sezona çıktı hem de önemli bir gelirden oldu. Sarı lacivertliler, Devler Ligi’ne dönüş ile birlikte sadece ayak bastı parası olarak 18.62 milyon Euro alacak, lig aşamasında elde edeceği her galibiyette 2 milyon 100 bin Euro, beraberlik ise 700 bin Euro gelir elde edecekti. Fenerbahçe’nin yayın hakları ve katsayı puanı ile birlikte daha fazla para kazanma şansı da dün gece Portekiz’de oynanan maçın ardından kayboldu.

İlerledikçe daha da kazanacak

Fenerbahçe tur biletini Benfica’ya kaptırmasının ardından 4,29 milyon Euro teselli olarak ‘play-off geliri’ alacak. Avrupa’da yoluna Kupa 2’de devam edecek temsilcimiz lige katılım için 4.31 milyon Euro ayak bastı parası alacak. Avrupa Ligi’nde her galibiyet 450 bin Euro, beraberlik de 150 bin Euro demek. Lig aşamasını ilk 8’de bitirirse 600 bin, 9-16. sırada yer alırsa 300 bin Euro elde edecek. Son 16 turu 1.75 milyon Euro, çeyrek final 2.5 milyon Euro, yarı final 4.2 milyon Euro, final 7 milyon Euro. Şampiyon takım da 6 milyon Euro daha alacak.

Geçen sezon 14.88 milyon kazandı

Temsilcimiz 2024-25’te ise UEFA’dan 14,88 milyon Euro kazanmıştı. Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi 2. eleme turuyla başlayan F.Bahçe 3. turda Lille’e takılmıştı. Yoluna Avrupa Ligi’nde devam eden Kanarya, ayak bastı olarak 4,31 milyon Euro, performanstan 1,5 milyon Euro, ligdeki derecesiyle 1,08 milyon Euro, son 16 playoff turu oynamasıyla 0,3 milyon Euro ve son 16 turuna yükselmesiyle 1,75 milyon Euro kazandı. Devler Ligi elemeden 175 bin Euro gelirken, Avrupa Ligi yayın havuzu ve katsayı kaleminden 5,76 milyon Euro aldı.