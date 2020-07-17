Fenerbahçe derken Galatasaray'a imza atıyor! Son Dakika Transfer Haberleri

Galatasaray’da beklenen görüşme gerçekleşmek üzere... Sarı-Kırmızılı yönetim, önümüzdeki hafta Trezeguet’nin menaceri William D’Avila ile bir araya gelecek. Bu görüşmede Mısırlı yıldızın kiralanması konusunda tüm şartlar masaya yatırılacak. İşte detaylar..

Efsane Trezeguet... Hatırlayalım;

Mali konularda mutabakat sağlanırsa, ilk olarak D’Avila, Aston Villa Kulübü’yle temas kuracak ve oyuncunun Galatasaray’a gitmek istediğini yönetime bildirecek. Sarı-Kırmızılılar da menajer vasıtasıyla talep edilen kiralama ücreti gibi detayların pazarlığına girişecek. Galatasaray’da ilk plan, anlaşmayı 2 yıllık yapıp, kontrata satın alma opsiyonu da ekletmek.









Ancak İngilizler 1 yılda diretirse veya satın alma opsiyonunu vermezse, Sarı- Kırmızılılar bu tür bir anlaşmaya da gayet sıcak bakıyor.

Diagne ile buluşacaklar

Fatih hocanın bu transferdeki en büyük isteği, Kasımpaşa’da harikalar yaratan Diagne ile Trezeguet ikilisini Galatasaray’da buluşturmak. Sezon başında gözden çıkarılan ve Brugge’e kiralık verilen Senegalli golcü, Belçika’da işler umduğu gibi gitmeyince, Galatasaray’a geri dönmek ve burada kalıcı olmak istediğini defalarca Florya’ya bildirmişti.

Terim, Diagne’ye son bir şans daha vermek ve Trezeguet ile uyumunu görmek istiyor. Galatasaray’ın forvet transferindeki yol haritası da Diagne’nin performansına göre yeniden şekillenebili (Fanatik)

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