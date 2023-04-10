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Fenerbahçe, derbi şokunu telafi için Fatih Karagümrük önünde! Bir tarafta Valencia, diğer yanda Borini ve Diagne

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#Fenerbahçe#Karagümrük#Süper Lig
Fenerbahçe, derbi şokunu telafi için Fatih Karagümrük önünde Bir tarafta Valencia, diğer yanda Borini ve Diagne
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2023 07:00

Spor Toto Süper Lig'de puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki Fatih Karagümrük maçına Mert Hakan, Peres, Oosterwolde, Lincoln, Batshuayi ve King’den yoksun çıkacak.

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Ligde geçen hafta Beşiktaş’a 4-2 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe, bu akşam Vavacars Karagümrük’e konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak maçı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

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Fenerbahçe’de sarı kart cezalısı Mert Hakan ile sakatlıkları bulunan Peres, Oosterwolde, Lincoln, Batshuayi ve King forma giyemeyecek. Karagümrük’te de cezalı Biraschi ve sakatlıkları süren Efecan ve Emir kadroda yer almayacak. Sarı lacivertlilerde 8 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Ferdi, Serdar Aziz, Gustavo, Emre Mor, Zajc, Arao, Valencia ve Osayi-Samuel bugün oynayıp sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

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KRALLARIN DÜELLO GECESİ

Ligin en çok gol atan takımı (63) Fenerbahçe ile en skorer 3. ekip (52) Karagümrük’ün maçı, Türkiye’nin en formda santrforlarının mücadelesine de sahne olacak.

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Atatürk Olimpiyat Stadı’nda bu akşam oynanacak Vavacars Karagümrük-Fenerbahçe maçı Süper Lig’in en golcü oyuncularını karşı karşıya getirecek.

Büyük bir derbi tadında geçmesi beklenen maçta tüm gözler öncelikle, 26 golle krallık yarışında birinci sırada yer alan Enner Valencia ile en yakın takipçileri Mbaye Diagne (16) ve Fabio Borini’nin üzerinde (15) olacak.

Üç futbolcu, attıkları gollerin yanı sıra asistleriyle de takımlarına büyük katkı yapıyor. Karagümrük’ün en önemli hücum silahı Borini, 9 gol pasını verirken, Diagne 5 asist üretti. Fenerbahçeli Valencia’nın asist sayısı ise 4.

Fenerbahçe’nin 63 golle ligin en skorer takımı olması ve Karagümrük’ün de 52 golle üçüncü sırada yer alması, karşılaşmanın bol gollü geçme ihtimalini yükselten bir başka neden. Ligde 11 maçtır bileği bükülmeyen kırmızı siyahlı takım bu süreçte 5 galibiyet elde ederken, 6 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, derbi şokunu telafi için Fatih Karagümrük önünde Bir tarafta Valencia, diğer yanda Borini ve Diagne

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#Fenerbahçe#Karagümrük#Süper Lig

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